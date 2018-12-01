«Белый Барс» одержал волевую победу над МХК «Динамо» в матче УХЛ

Три шайбы белоцерковцы забросили в третьем периоде

В Харькове состоялся матч 21-го тура чемпионата Украинской хоккейной лиги - Пари-Матч, в котором встречались МХК «Динамо» и «Белый Барс». Ранее команды трижды встречались в турнире, и всегда победа оставалась за "домашней" командой.

Белый Барс первым нарушил эту традицию и выиграл в гостях, со счетом 2:4, сообщает официальный сайт соревнований.

До заброшенной шайбы матч проходил на встречных курсах, с большим количеством борьбы и высокой игрой линии защиты. В середине второго периода дебютную шайбу в составе МХК «Динамо» забросил Руслан Забулонов, реализовавший удаление Ивана Панова.

Едва только выйдя из бокса штрафников, в первой же смене тот же Иван Панов восстановил паритет на табло. Правда, на перерыв "барсы" ушли всё же в роли догоняющих – первую шайбу после возвращения в харьковский клуб забросил капитан МХК «Динамо» Владимир Чердак.

На старте третьего периода «Белый Барс» усилиями Назара Ружникова сравнял счёт. Игра, равная как по моментам, так и по счёту, продолжалась до 56-й минуты, когда Сергей Логач вывел «Белый Барс» вперёд. на последних секундах Александр Куликов выпустил ещё одного полевого игрока вместо голкипера, но вместо того чтобы отыграться, хозяева пропустили – Никита Лесников отправил шайбу в пустые ворота.

2:4 в пользу «Белого Барса», и теперь отрыв белоцерковцев от преследующих их "динамовцев" составляет уже 9 очков.

МХК «Динамо» - «Белый Барс» 2:4 (0:0; 2:1; 0:3)

Шайбы: 1:0 Забулонов (Халин, Олейник - больш.), 32:49. 1:1 Панов, 33:17. 2:1 Чердак (Сиротенко - шест. полевой), 34:24. 2:2 Ружников (Дурдыев, Панченко), 41:25. 2:3 Логач (Панов, Качан), 55:00. 2:4 Лесников (Тимченко - пустые ворота), 59:39.