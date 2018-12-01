Колорадо проиграл Сент-Луису и прервал победную серию из шести матчей

Игра завершилась в овертайме со счетом 2:3.

В ночь на субботу в Национальной хоккейной лиге Колорадо Эвеланш не смог продлить победную серию до семи игр, но в 10-м матче подряд набрал очки (8-0-2).

"Сент-Луис" (9-12-3) в яростном матче добыл победу в овертайме благодаря чудо-голу Колтона Парайко, который одной рукой обыграл защитника, а потом одной рукой пробил вратаря Семена Варламова - 3:2, сообщает официальный сайт лиги.

Также у "Блюз", которые в предыдущих шести матчах потерпели пять поражений, отличились Владимир Тарасенко и Александр Стин, а вратарь Джейк Аллен остановил три выхода один на один. Тарасенко отличился в третьей игре подряд. В составе "Колорадо" шайбами отметились Микко Рантанен и Никита Задоров, а Варламов отразил 34 броска, в том числе штрафной бросок во втором периоде, и стал второй звездой встречи.

На четвертой минуте третьего периода защитник "Колорадо" Эрик Джонсон был удален до конца матча за удар локтем в голову форварда Александра Стина, который секундами ранее применил силовой прием против Нэйтана Маккиннона. Стин получил травму и покинул лед.

"Нам, наконец, воздалось за все собрания и работу, - сказал Тарасенко. - Мы много говорим друг с другом даже после поражений, у нас сильный коллектив. Надо сохранить эту атмосферу до следующей игры".

"Мы здорово отыгрались, - сказал Варламов. - Мы проигрывали 0:2, но сравняли счет и даже могли добыть победу в третьем периоде. Но шайба просто не шла в ворота. Тяжелое поражение".

НХЛ. Регулярный чемпионат.

30 ноября.

Флорида – Баффало – 3:2 (1:1, 0:1, 1:0)

Шайбы: 0:1 – 10 Скиннер (Айкел, Райнхарт), 1:1 – 18 Макканн (Ватрано, Мэтисон), 1:2 – 22 Райнхарт (Айкел, Улльмарк), 2:2 – 51 Дадонов (Йэндл, Юбердо), 3:2 – 62 Барков (Экблад, Юбердо)

Вашингтон – Нью-Джерси – 6:3 (1:0, 1:1, 4:2)

Шайбы: 1:0 – 3 Бэкстрем (Кемпни, Овечкин), 2:0 – 20 Уилсон (Эллер, Нисканен), 2:1 – 29 Зэйджак (Колман), 3:1 – 45 Бураковски ( Бэкстрем, Кемпни), 4:1 – 50 Бэкстрем (Карлсон, Кузнецов), 4:2 – 52 Хишир (Холл), 4:3 – 58 Юханссон (Холл, Хишир), 5:3 – 58 Овечкин, 6:3 – 59 Бэкстрем (Овечкин)

Каролина – Анахайм – 1:2 (1:0, 0:0, 0:1)

Шайбы: 1:0 – 18 Свечников (Ахо, Хэмилтон), 1:1 – 56 Оберг (Ракелль, Хенрик), 1:2 – 61 Гецлаф (Ракелль, Линдхольм)

Калгари – Лос-Анджелес – 4:1 (1:0, 0:1, 3:0)

Шайбы: 1:0 – 1 Баклунд (Беннетт, Броди), 1:1 – 33 Кемпе (Вагнер), 2:1 – 47 Годро (Ткачак, Линдхольм), 3:1 – 59 Баклунд (Линдхольм, Ткачак), 4:1 – 59 Монахан (Баклунд)

Колорадо – Сент-Луис – 2:3 (0:2, 1:0, 1:0)

Шайбы: 0:1 – 4 Тарасенко (Барбашев, Эдмундсон), 0:2 – 19 Стеен, 1:2 – 21 Задоров, 2:2 – 42 Рантанен, 2:3 – 61 Парайко (Эдмундсон)