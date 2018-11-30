"Тампа" переиграла "Баффало" и прервала 10-матчевую победную серию "Сэйбрз"

Матч закончился со счетом 5:4.

В ночь на пятницу в Национальной хоккейной лиге "Тампа" переиграла "Баффало", прервав 10-матчевую победную серию "Сэйбрз".

Матч завершился со счетом 5:4, сообщает официальный сайт лиги.

"Тампа" забила два гола в третьем периоде, превратила 3:4 в 5:4 и остановила победный счетчик "Баффало" на отметке в 10 игр. Решающую шайбу за 5:41 до конца забросил Седрик Пакетт, а в начале третьего периода счет сравнял Стивен Стэмкос.

"Тампа" (18-7-2) одержала четвертую победу в пяти играх и обошла "Баффало" (17-7-2) в борьбе за первое место Атлантического дивизиона.

"Сэйбрз" потерпели первое поражение с 4 ноября. Двумя голами у них отметился Сэм Райнхарт, по шайбе забросили Тэйдж Томпсон и Земгус Гиргенсонс.

НХЛ. Регулярный чемпионат.

29 октября.

Коламбус – Миннесота – 4:2 (1:1, 3:1, 0:0)

Шайбы: 0:1 – 7 Гранлунд (Э.Стаал), 1:1 – 13 Хянникяйнен (Нэш, Савар), 2:1 – 21 Эткинсон (Дюбуа, Веннберг), 3:1 – 24 Нэш (Джонс, Веренски), 4:1 – 31 Панарин (Харрингтон, Дюбуа), 4:2 – 32 Паризе (Нидеррайтер, Койву)

Оттава – Рейнджерс – 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)

Шайбы: 1:0 – 2 Батерсон (Лажойе, Дюшен), 2:0 – 14 Пяярви-Свенссон (Пайэтт, Смит), 3:0 – 37 Дюшен (Дзингел, Батерсон)

Тампа-Бэй – Баффало – 5:4 (3:2, 0:1, 2:1)

Шайбы: 1:0 – 2 Джирарди (Хедман, Киллорн), 1:1 – 8 Гиргенсонс (Элие, Ристолайнен), 1:2 – 9 Райнхарт (Богосян, Айкел), 2:2 – 10 Киллорн ( Миллер), 3:2 – 15 Кучеров (Чернак, Пойнт), 3:3 – 25 Райнхарт (Нелсон, Айкел), 3:4 – 42 Томпсон (Миттлстадт), 4:4 – 44 Стэмкос (Кучеров, Хедман), 5:4 – 54 Пакетт (Палат, Сергачев)

Бостон – Айлендерс – 2:1 (0:1, 1:0, 0:0)

Шайбы: 0:1 – 12 Ли (Мэйфилд, Барзэл), 1:1 – 32 Маршанд (Крюг, Пастрняк)

Нэшвилл – Аризона – 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)

Шайбы: 0:1 – 21 Келлер (Гальченюк, Шмалц), 0:2 – 39 Шмалц (Экман-Ларссон), 0:3 – 51 Ричардсон (Ялмарссон, Хиностроза)

Бостон – Айлендерс – 2:1 Б (0:1, 1:0, 0:0)

Шайбы: 0:1 – 12 Ли (Мэйфилд, Барзэл), 1:1 – 32 Маршанд (Крюг, Пастрняк)

Виннипег – Чикаго – 6:5 (2:2, 2:1, 2:2)

Шайбы: 1:0 – 1 Лайне (Шайфли, Труба), 1:1 – 3 Крюгер (Анисимов, Мартинсен), 2:1 – 3 Элерс (Шайфли, Уилер), 2:2 – 8 Хэйден (Густафссон, Кемпф), 3:2 – 21 Элерс (Шиллинг, Уилер), 4:2 – 21 Труба (Уилер, Шайфли), 4:3 – 29 Рутта (Кемпф), 5:3 – 41 Лайне, 6:3 – 49 Элерс, 6:4 – 53 Кагун (Хэйден), 6:5 – 57 Анисимов (Дебринкат, Кэйн)

Эдмонтон – Лос-Анджелес – 3:2 (2:2, 0:0, 1:0)

Шайбы: 1:0 – 1 Пулюярви (Нюджент-Хопкинс, Каджула), 2:0 – 9 Чейссон (Клефбом, Драйзайтль), 2:1 – 13 Браун (Иафалло, Копитар), 2:2 – 19 Картер (Даути, Копитар), 3:2 – 57 Клефбом (Макдэвид, Нюджент-Хопкинс)

Ванкувер – Вегас – 3:4 (1:1, 0:1, 2:2)

Шайбы: 1:0 – 9 Босер (Петтерссон), 1:1 – 14 Каррье (Бельмар, Ривс), 1:2 – 23 Пачиоретти (Маршессо, Смит), 1:3 – 41 Пачиоретти (Так, Икин), 2:3 – 42 Эдлер (Шаллер, Хорват), 3:3 – 48 Босер (Ганье, Хорват), 3:4 – 53 Карлссон (Смит)