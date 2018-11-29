«Днепр» на домашней арене уверенно переиграл МХК «Динамо» в матче УХЛ

Дублем в составе хозяев отметился Никита Коваленко.

В Херсоне состоялся заключительный матч 20-го тура чемпионата Украинской хоккейной лиги - Пари-Матч, в котором «Днепр» принимал МХК «Динамо».

Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев клуба, сообщает официальный сайт лиги.

Харьковчане более активно начали встречу, однако пропустили первыми. На экваторе первого периода счёт в матче открыл форвард «Днепра» Иван Золотухин, сблизи переигравший голкипера "динамовцев". Херсонский клуб продолжил играть на контратаках, и вновь это сработало на 18-й минуте матча – успешно сыграл на добивании Николай Коляда.

Во втором периоде «Днепр» взял инициативу в свои руки, и довёл разницу в счёте до уверенной. Никита Коваленко отдавал поперечную передачу на своего одноклубника, но шайба попала в конёк защитнику МХК «Динамо» и закатилась в ворота – Тимур Мамедов был бессилен.

В середине третьего периода "динамовцы" усилиями Алексея Сиротенко смогли отквитать один гол, но статус-кво буквально тут же восстановил всё тот же Никита Коваленко. Уверенная победа «Днепра» 4:1, и вновь херсонцы отстают от 1-го места в турнирной таблице на 7 очков, имея игру в запасе.

Следующий игровой день в чемпионате УХЛ - Пари-Матч пройдёт 1 декабря, когда состоится сразу три матча. В 13:50 МХК «Динамо» принимает «Белый Барс», в 16:30 «Ледяные Волки» сыграют с «Днепром». Центральный матч тура начнётся в 15:30, когда состоится игра «Донбасса» против «Кременчука».

«Днепр» - МХК «Динамо» 4:1 (2:0; 1:0; 1:1)

Шайбы: 1:0 Золотухин (Сирченко), 09:56. 2:0 Коляда (Янишевский, Бондаренко), 17:30. 3:0 Коваленко (Пугачёв, Афанасьев - больш.), 26:23. 3:1 Сиротенко (Забулонов, Чердак - больш.), 50:36. 4:1 Коваленко (Макарицкий, Жвачкин), 52:30.