Колорадо одержал шестую победу подряд в регулярном чемпионате НХЛ

Команда обыграла Питтсбург со счетом 6:3.

В ночь на четверг в Национальной хоккейной лиге Колорадо" выиграл в шестой раз подряд, обыграв "Питтсбург", в составе которого хет-трик сделал Сидни Кросби.

Матч завершился со счетом 6:3, сообщает официальный сайт лиги.

Великий хоккеист выдал великий матч, но без поддержки партнеров не смог привести команду к победе. Шла 19-я минута второго периода, когда "Питтсбург" проигрывал со счетом 0:3. Через пять минут игрового времени счет был уже равным, потому что Сидни Кросби включил режим бога, забив три раза подряд. В прежние времена "Питтсбург" ни за что бы не отдал такой матч. Но "Колорадо" нынче - крепкий орешек. Которому, к тому же, улыбнулась удача. Габриэль Ландеског рикошетом от защитника пробил Филипа Грубауэра и принес своей команде шестую подряд победу. Затем "Эвеланш" (15-6-4) дважды забили в пустые ворота.

Голом и тремя передачами у "Колорадо" отметился Нэйтан Маккиннон, с 41 (18+23) очком идущий на второй позиции в споре бомбардиров. Возглавляет гонку его партнер Микко Рантанен (42), сделавший две передачи.

"Питтсбург" (10-9-5) проиграл в основное время впервые за шесть встреч (3-1-2). В его воротах сыграл Тристан Джарри (20 сэйвов).

НХЛ. Регулярный чемпионат.

28 ноября.

Детройт – Сент-Луис – 4:3 (0:0, 3:2, 1:1)

Шайбы: 1:0 – 24 Ванек ( де ла Роз, Нюквист), 2:0 – 27 Атанасиу (Ванек, Грин), 3:0 – 31 Бертуцци (Грин, Гленденинг), 3:1 – 33 Перрон (Пьетранжело), 3:2 – 35 Тарасенко (Данн, О′Райлли), 3:3 – 48 Перрон (Шенн, Фаббри), 4:3 – 53 Бертуцци (Расмуссен).

Флорида – Анахайм – 2:3 (0:1, 2:1, 0:1)

Шайбы: 0:1 – 1 Мэнсон (Роуни, Гиббонс), 1:1 – 23 Экблад (Юбердо, Барков), 2:1 – 29 Дадонов (Йэндл, Юбердо), 2:2 – 32 Ричи (Хенрик, Петтерссон), 2:3 – 58 Ричи (Гецлаф, Каше).

Торонто – Сан-Хосе – 5:3 (3:1, 1:1, 1:1)

Шайбы: 1:0 – 3 Таварес (Марнер, Мэттьюс), 1:1 – 10 Гертл (Кутюр, Лабанк), 2:1 – 11 Мэттьюс (Марнер, Райлли), 3:1 – 19 Таварес (Хайман, Марнер), 4:1 – 21 Марло (Юнссон, Эннис), 4:2 – 24 Павелски (Кутюр, Бернс), 5:2 – 50 Мэттьюс (Капанен, Юнссон), 5:3 – 58 Карлссон (Кэйн, Донской).

Калгари – Даллас – 3:4 (1:1, 0:1, 2:1)

Шайбы: 0:1 – 1 Спецца (Хейсканен, Факса), 1:1 – 16 Хэтэуэй (Дубе, Янковски), 1:2 – 38 Бенн (Бэйрьютер, Сегин), 2:2 – 49 Годро (Джиордано, Линдхольм), 3:2 – 50 Джиордано (Баклунд, Броди), 3:3 – 53 Бэйрьютер, 3:4 – 60 Сегин (Бенн).

Колорадо – Питтсбург – 6:3 (1:0, 2:2, 3:1)

Шайбы: 1:0 – 11 Жирар (Маккиннон, Рантанен), 2:0 – 25 Джонсон (Андригетто), 3:0 – 27 Уилсон (Джост, Маккиннон), 3:1 – 39 Кросби, 3:2 – 39 Кросби (Генцел), 3:3 – 44 Кросби (Симон, Риикола), 4:3 – 50 Ландескуг (Маккиннон, Рантанен), 5:3 – 59 Седерберг (Ньето, Калверт), 6:3 – 59 Маккиннон (Ландескуг).