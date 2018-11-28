Кременчуг забросил 12 шайб в ворота Ледяных Волков в УХЛ

Кременчугский клуб уверенно лидирует в турнирной таблице чемпионата Украины.

В Кременчуге состоялся второй матч 20-го тура чемпионата Украины по хоккею в УХЛ, в рамках которого местный «Кременчуг» принимал «Ледяных Волков».

Как сообщает официальный сайт Украинской хоккейной лиги, кременчужане начали поединок более, чем уверенно, с первой же минуты трижды поразив ворота противника. Однако ещё до середины первого периода «Волки», усилиями Ивана Федосова и Игоря Боронило, смогли сократить своё отставание от кременчужан до минимальных 3:2.

Но уже к концу первой двадцатиминутки "горожане" полностью завладели игровым преимуществом и смогли увеличить разрыв в счёте до 6:2 – дважды за одну минуту отличился Руслан Ефимочкин и ещё один гол себе в актив записал Глеб Кривошапкин.

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На протяжении оставшихся двух периодов кременчужане, повторяя сценарии всех предыдущих встреч команд, смогли довести счёт до разгромных 12:2, а «Ледяные Волки», в свою очередь, так и не смогли ещё раз отличиться в воротах Никиты Петленко, который, к слову, провёл свой первый поединок за кременчужан в сезоне.

Отметим, что хет-триками в составе кременчужан отметились Руслан Ефимочкин и Иван Савченко, а также дубль себе в актив записал капитан команды Тимур Гриценко.

«Кременчуг» оторвался на 10 очков в турнирной таблице от своего ближайшего конкурента «Днепра», а киевляне провели очередной трудный матч, но так и остались на последнем месте в текущем розыгрыше чемпионата.

«Кременчук» – «Ледяные Волки» 12:2 (6:2, 4:0, 2:0)

Шайбы: 1:0 Савченко, 1:10; 2:0 Роганов (Фура, Цыпнятов, - больш.), 6:08; 3:0 Цыпнятов (Роганов), 8:55; 3:1 Федосов (Шабанов, Фроленко, - больш.), 9:25; 3:2 Боронило (Микульчик, Овчинников), 13:39; 4:2 Ефимочкин (Фурса), 17:32; 5:2 Ефимочкин (Горлушко, Полищук), 18:09; 6:2 Кривошапкин (Тютченко, Толстушко), 19:10; 7:2 Гриценко (Савченко, Ворона), 24:11; 8:2 Гриценко (Ворона, Бельский), 28:10; 9:2 Савченко (Ворона, - больш.), 37:14; 10:2 Ефимочкин (Муртищев, Полищук), 39:09; 11:2 Савченко, 42:21; 12:2 Полищук, 43:59.