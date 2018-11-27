Торонто обыграл Бостон, Рейнджерс сломил Оттаву в НХЛ

"Флорида" по буллитам победила "Нью-Джерси".

Накануне состоялись очередные поединки регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. О их результатах сообщает официальный сайт лиги. Торонто – Бостон – 4:2 (1:0, 2:2, 1:0) Шайбы: 1:0 – 17 Дермотт (Марнер), 1:1 – 23 Пастрняк (Крюг, Маршанд), 2:1 – 33 Ожиганов (Готье, Марнер), 2:2 – 34 Пастрняк (Маршанд, Крюг), 3:2 – 38 Ливо (Марло, Эннис), 4:2 – 58 Хайман (Марнер, Таварес) Флорида – Нью-Джерси – 4:3 ОТ (0:0, 2:2, 1:1, 1:0) Шайбы: 0:1 – 21 Вуд (Яковлев, Ватанен), 0:2 – 26 Колман (), 1:2 – 27 Барков (Юбердо, Дадонов), 2:2 – 31 Макканн (Уигар), 2:3 – 51 Братт (Холл, Ватанен), 3:3 – 58 Юбердо (Дадонов, Барков), 4:3 – 61 Хоффман (Экблад, Юбердо) Айлендерс – Вашингтон – 1:4 (1:1, 0:1, 0:2) Шайбы: 1:0 – 1 Филппула (Комаров, Пулок), 1:1 – 2 Уилсон (Боуи, Бэкстрем), 1:2 – 27 Дауд (Карлсон, Яшкин), 1:3 – 54 Уилсон (Эллер, Бэкстрем), 1:4 – 59 Овечкин ( Бэкстрем, Уилсон) Рейнджерс – Оттава – 4:2 (1:1, 0:0, 3:1) Шайбы: 1:0 – 10 Стаал (Фаст, Зибанежад), 1:1 – 13 Стоун (Ткачак, Уайт), 2:1 – 43 Андерссон (Строум), 3:1 – 48 Крайдер (Хэйс, Хитил), 3:2 – 57 Стоун (Дюшен, Ткачак), 4:2 – 58 Зибанежад () Детройт – Коламбус – 5:7 (0:3, 3:2, 2:2) Шайбы: 0:1 – 7 Дюбуа (Эткинсон, Панарин), 0:2 – 9 Андерсон (Дженнер), 0:3 – 16 Панарин (Андерсон, Веренски), 1:3 – 20 Нюквист (Манта, ДеКайзер), 1:4 – 25 Нутиваара (Хянникяйнен, Мюррей), 1:5 – 26 Дженнер (Фолиньо, Мюррей), 2:5 – 28 Грин (), 3:5 – 37 Чоловски (Ванек, Нильсен), 4:5 – 40 Манта (Нильсен, Ларкин), 4:6 – 43 Дюбуа (Панарин, Савар), 5:6 – 57 Манта (Чоловски, Дэйли), 5:7 – 58 Джонс (Дюбуа)

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