Калгари разгромил Аризону, Тампа-Бэй обыграла Нью-Джерси в НХЛ

"Лос-Анджелес" сломил "Эдмонтон".

Накануне состоялись очередные поединки регулярного первенства НХЛ. О их результатах сообщает сайт лиги. Аризона – Калгари – 1:6 (0:2, 0:2, 1:2) Шайбы: 0:1 – 7 Монахан (Джиордано, Годро), 0:2 – 16 Хэнифин, 0:3 – 28 Хэнифин (Райан, Нил), 0:4 – 31 Янковски (Дубе, Броди), 0:5 – 43 Броди (Баклунд), 0:6 – 44 Янковски, 1:6 – 53 Келлер Тампа-Бэй – Нью-Джерси – 5:2 (4:1, 1:0, 0:1) Шайбы: 1:0 – 3 Киллорн (Жозеф), 2:0 – 7 Пойнт (Хедман, Кучеров), 2:1 – 9 Ноусен (Сени), 3:1 – 9 Джонсон (Кучеров, Пойнт), 4:1 – 11 Пакетт (Джирарди, Кэллахан), 5:1 – 28 Пойнт, 5:2 – 45 Братт Нэшвилл – Анахайм – 5:2 (1:0, 2:2, 2:0) Шайбы: 1:0 – 11 Уотсон (Сиссонс, Бонино), 1:1 – 22 Хенрик (Монтур, Ракелль), 2:1 – 25 Бонино (Сиссонс), 3:1 – 38 Уотсон (Фиала, Йоси), 3:2 – 39 Каше (Петтерссон), 4:2 – 42 Смит (Экхольм, Форсберг), 5:2 – 58 Уотсон (Йоси, Эллис) Лос-Анджелес – Эдмонтон – 5:2 (1:1, 1:1, 3:0) Шайбы: 1:0 – 7 Браун (Форборт, Копитар), 1:1 – 13 Чейссон (Клефбом, Макдэвид), 1:2 – 22 Чейссон (Нюджент-Хопкинс, Клефбом), 2:2 – 24 Браун (Копитар), 3:2 – 44 Копитар (Томпсон, Форборт), 4:2 – 59 Браун (Даути, Картер), 5:2 – 59 Лафф

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