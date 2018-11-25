Мэтр украинского хоккея Сеуканд покинул пост тренера в харьковском Динамо
15:24, 25 ноября 2018Хоккей
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Харьковская команда осталась без тренера.
Александр Сеуканд покинул харьковское "Динамо" / facebook.com/dynamokhafans
Мэтр украинского хоккея Александр Сеуканд подал в отставку и покинул пост главного тренера “Динамо” (Харьков). Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Причины такого решения не сообщаются. Исполняющим обязанности тренера команды назначен Александр Панченко, который ранее был помощником Сеуканда.
В последнем матче УХЛ "Динамо" с крупным счетом проиграло "Кременчугу" (3:9).
На данный момент харьковский клуб находится на пятом месте турнирной таблицы чемпионата Украины.
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