Мэтр украинского хоккея Сеуканд покинул пост тренера в харьковском Динамо

Харьковская команда осталась без тренера.

Мэтр украинского хоккея Александр Сеуканд подал в отставку и покинул пост главного тренера “Динамо” (Харьков). Об этом сообщает официальный сайт клуба. Причины такого решения не сообщаются. Исполняющим обязанности тренера команды назначен Александр Панченко, который ранее был помощником Сеуканда. В последнем матче УХЛ "Динамо" с крупным счетом проиграло "Кременчугу" (3:9). На данный момент харьковский клуб находится на пятом месте турнирной таблицы чемпионата Украины.

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