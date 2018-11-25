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Мэтр украинского хоккея Сеуканд покинул пост тренера в харьковском Динамо

15:24, 25 ноября 2018
Хоккей
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Александр Сеуканд покинул харьковское "Динамо" / facebook.com/dynamokhafans

Мэтр украинского хоккея Александр Сеуканд подал в отставку и покинул пост главного тренера “Динамо” (Харьков). Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Причины такого решения не сообщаются. Исполняющим обязанности тренера команды назначен Александр Панченко, который ранее был помощником Сеуканда.

В последнем матче УХЛ "Динамо" с крупным счетом проиграло "Кременчугу" (3:9).

На данный момент харьковский клуб находится на пятом месте турнирной таблицы чемпионата Украины.

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Теги: #Сеуканд тренер Динамо Харьков#Динамо Харьков УХЛ