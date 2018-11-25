Баффало по буллитам одолел Детройт, Бостон выиграл у Монреаля в НХЛ

"Сент-Луис" уступил дома "Виннипегу".

Накануне состоялись очередные поединки регулярного чемпионата НХЛ. О их результатах сообщает официальный сайт лиги. Рейнджерс – Вашингтон – 3:5 (1:0, 1:3, 1:2) Шайбы: 1:0 – 9 Веси (Хэйс, Фаст), 2:0 – 29 Шей (Хэйс, Смит), 2:1 – 30 Дауд (Коннолли, Карлсон), 2:2 – 36 Врана, 2:3 – 39 Овечкин (Орлов, Карлсон), 3:3 – 45 Строум (Пионк, Хауден), 3:4 – 53 Коннолли (Врана, Карлсон), 3:5 – 58 Уилсон (Кемпни). Сент-Луис – Виннипег – 4:8 (2:2, 0:4, 2:2) Шайбы: 1:0 – 13 Перрон, 1:1 – 15 Уилер (Моррисси, Шайфли), 1:2 – 16 Лайне (Коннор, Литтл), 2:2 – 17 Тарасенко, 2:3 – 21 Лайне (Бафлин, Уилер), 2:4 – 30 Танев (Труба, Перро), 2:5 – 32 Лайне (Литтл, Коннор), 2:6 – 36 Лайне (Литтл, Коннор), 2:7 – 41 Лайне (Коннор, Литтл), 3:7 – 47 О′Райлли (Сэнфорд), 4:7 – 54 Марун (Пьетранжело, Перрон), 4:8 – 59 Лемье (Петан, Рословик). Торонто – Филадельфия – 6:0 (4:0, 2:0, 0:0) Шайбы: 1:0 – 4 Юнссон (Ожиганов, Браун), 2:0 – 6 Юнссон, 3:0 – 7 Марло, 4:0 – 12 Юнссон, 5:0 – 31 Ливо (Марнер), 6:0 – 37 Таварес (Райлли, Марнер). Детройт – Баффало – 2:3 Б (0:1, 1:0, 1:1, 0:0, 1:2) Шайбы: 0:1 – 3 Скиннер (Ристолайнен, Айкел), 1:1 – 20 Ларкин (Абделькадер, Манта), 1:2 – 47 Томпсон (Богосян, Далин), 2:2 – 53 Манта (Грин, Бертуцци). Монреаль – Бостон – 2:3 (0:2, 0:0, 2:1) Шайбы: 0:1 – 13 Бэкес, 0:2 – 14 Дебраск (Крейчи, Крюг), 1:2 – 46 Друэн (Мете, Алзнер), 2:2 – 50 Татар (Агостино, Шоу), 2:3 – 57 Мур (Крейчи, Бэкес). Айлендерс – Каролина – 4:1 (2:0, 1:0, 1:1) Шайбы: 1:0 – 3 Филппула (Мэйфилд, Комаров), 2:0 – 9 Бовилье (Барзэл, Бэйли), 3:0 – 33 Бэйли (Ли, Нелсон), 4:0 – 48 Пелек (Нелсон, Ли), 4:1 – 53 Уильямс (Хэмилтон, Валльмарк). Питтсбург – Коламбус – 4:2 (3:1, 1:1, 0:0) Шайбы: 0:1 – 5 Харрингтон (Фолиньо, Дженнер), 1:1 – 5 Пирсон (Малкин, Кессел), 2:1 – 7 Генцел (Летанг, Кросби), 3:1 – 16 Генцел (Летанг, Кросби), 3:2 – 33 Эткинсон (Дубински), 4:2 – 35 Генцел (Летанг, Симон). Флорида – Чикаго – 4:5 ОТ (2:0, 2:2, 0:2, 0:1) Шайбы: 1:0 – 5 Хоффман (Юбердо, Йэндл), 2:0 – 13 Макканн (Киселевич, Сивиур), 2:1 – 20 Кемпф (Форслинг, Кагун), 2:2 – 25 Кэйн (Форслинг, Саад), 3:2 – 28 Экблад (Дадонов, Хоффман), 4:2 – 31 Ватрано (Бьюгстэд, Юбердо), 4:3 – 49 Фортен, 4:4 – 59 Дебринкат (Кэйн, Саад), 4:5 – 62 Густафссон (Кемпф, Шмалц). Колорадо – Даллас – 3:2 (0:0, 1:0, 2:2) Шайбы: 1:0 – 33 Маккиннон (Рантанен, Ландескуг), 1:1 – 51 Факса (Радулов), 1:2 – 55 Бенн (Радулов, Сегин), 2:2 – 57 Комфер (Джост, Керфут), 3:2 – 58 Рантанен (Маккиннон, Джонсон). Лос-Анджелес – Ванкувер – 2:4 (0:0, 2:2, 0:2) Шайбы: 0:1 – 25 Годетт (Голдобин, Виртанен), 1:1 – 27 Даути (Картер, Копитар), 1:2 – 32 Ганье (Петтерссон, Хорват), 2:2 – 36 Лафф (Кемпе, Хагелин), 2:3 – 50 Петтерссон, 2:4 – 58 Мотте. Вегас – Сан-Хосе – 6:0 (4:0, 1:0, 1:0) Шайбы: 1:0 – 1 Карлссон (Маршессо, Макнэбб), 2:0 – 4 Миллер (Смит), 3:0 – 9 Пачиоретти (Миллер, Смит), 4:0 – 16 Пачиоретти (Так), 5:0 – 23 Каррье (Ривс), 6:0 – 45 Так (Теодор).

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