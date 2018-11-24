«Кременчук» разгромил МХК «Динамо» в Харькове в матче УХЛ

Шесть шайб "горожане" забросили в третьем периоде.

В Харькове состоялся матч 19-го тура чемпионата Украинской хоккейной лиги - Париматч между МХК «Динамо» и «Кременчуком».

Ранее команды встречались 21 ноября, и тот матч завершился победой "горожан" 5:1, сообщает официальный сайт лиги.

Традиционно для встреч МХК «Динамо» и «Кременчука», счёт в матче открыли подопечные Александра Савицкого – отличился капитан команды Тимур Гриценко.

Во втором периоде команды обменялись "дуплетами": сначала харьковчане вышли вперёд благодаря точным броскам Дмитрия Колядинского и Артёма Кобикова, а затем статус-кво вернули кременчужане – Иван Цыпнятов и Глеб Кривошапкин сделали счёт 2:3.

Третья двадцатиминутка стала провальной для команды Александра Сеуканда с самого начала. За первые 10 минут периода дубль оформил Иван Савченко и ещё один гол забил Руслан Ефимочкин – "динамовцы" же ответили лишь шайбой Алексея Сиротенко. После этого шайба побывала в воротах Тимура Мамедова ещё трижды – по очереди своими шансами воспользовались Тимур Гриценко, Виктор Тютченко и Алексей Ворона, причём последние два отличились в меньшинстве.

Таким образом «Кременчук» оформляет рекордную в нынешнем сезоне победу над МХК «Динамо», и увеличивает отрыв от «Днепра» до 7 очков. Харьковчане же не смогли приблизиться к занимающему 4-ю строчку «Белому Барсу», и отстают на 6 баллов.

Следующий матч регулярного чемпионата состоится завтра, 25 ноября, в Киеве – «Ледяные Волки» принимают «Донбасс» на ледовой арене «Шалетт». Начало встречи в 13:30.

МХК «Динамо» - «Кременчук» 3:9 (0:1; 2:2; 1:6)

Шайбы: 0:1 Гриценко (Савченко, Ворона), 04:13. 1:1 Колядинский (Халин), 23:35. 2:1 Кобиков (Максименко, Матвиенко - больш.), 24:32. 2:2 Цыпнятов (Фурса, Киселёв - больш.), 30:37. 2:3 Кривошапкин (Толстушко), 31:03. 2:4 Савченко (Ворона, Севрюгин), 42:34. 2:5 Ефимочкин (Муртищев), 43:52. 3:5 Сиротенко (Халин), 45:36. 3:6 Савченко (Гриценко, Ворона), 48:37. 3:7 Гриценко (Бельский), 54:55. 3:8 Тютченко (Красильников, Грицких - меньш.), 57:36. 3:9 Ворона - меньш.), 58:08.