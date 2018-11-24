Баффало выиграл восьмой матч подряд в регулярном чемпионате НХЛ

Сейбрз одолели Монреаль в овертайме со счетом 3:2.

В ночь на субботу в Национальной хоккейной лиге состоялись ряд матчей, в одном из которых Баффало Сейбрз одержал восьмую подряд победу в регулярном чемпионате.

Команада одолела Монреаль Канадиенс, а сама игра завершилась в овертайме со счетом 3:2, сообщает официальный сайт лиги.

"Баффало" (15-6-2) продлил победную серию до восьми матчей за счет гола Джеффа Скиннера в овертайме. В последний раз "Сэйбрз" такое удавалось в 2006 году, когда они начали сезон с 10 побед. Скиннер также сравнял счет за 2:26 до конца третьего периода и с 17 голами делит первое место в снайперском зачете с Давидом Пастрняком из "Бостона".

"Монреаль" (11-7-5) потерпел третье поражение кряду. В его составе отличились Брендан Галлахер и Эндрю Шоу. Нападающий "Канадиенс" Макс Доми остался без очков, на чем оборвалась его 11-матчевая результативная серия.

НХЛ. Регулярный чемпионат.

23 ноября.

Филадельфия – Рейнджерс – 4:0 (1:0, 0:0, 3:0)

Шайбы: 1:0 – 13 Конекны (Жиру, Кутюрье), 2:0 – 54 Кутюрье (Жиру, Конекны), 3:0 – 57 Уил (Симмондс), 4:0 – 58 Кутюрье (Жиру, Конекны)

Миннесота – Виннипег – 4:2 (0:1, 0:1, 4:0)

Шайбы: 0:1 – 16 Лайне (Литтл, Майерс), 0:2 – 38 Элерс (Моррисси, Перро), 1:2 – 43 Нидеррайтер (Стэлок, Патерин), 2:2 – 51 Фер (Дамба, Нидеррайтер), 3:2 – 57 Э.Стаал (Гранлунд, Дамба), 4:2 – 58 Паризе (Сутер, Сперджен)

Баффало – Монреаль – 3:2 (1:0, 0:1, 1:1)

Шайбы: 1:0 – 12 Миттлстадт (Маккейб, Шири), 1:1 – 38 Галлахер (Татар, Дано), 1:2 – 48 Шоу (Дано, Шлемко), 2:2 – 57 Скиннер (Богосян, Райнхарт), 3:2 – 63 Скиннер (Далин, Айкел)

Анахайм – Эдмонтон – 2:1 (0:0, 0:0, 1:1)

Шайбы: 0:1 – 48 Нюджент-Хопкинс (Чейссон, Макдэвид), 1:1 – 59 Ричи (Ракелль, Петтерссон), 2:1 – 60 Ракелль (Гецлаф, Монтур)

Нью-Джерси – Айлендерс – 3:4 (0:1, 1:1, 2:1)

Шайбы: 0:1 – 7 Эберле (Бовилье), 1:1 – 31 Холл (), 1:2 – 34 Ли (Мэйфилд, Филппула), 2:2 – 42 Бойл (Ватанен, Колман), 2:3 – 52 Ледди (Филппула), 3:3 – 59 Юханссон (Бутчер, Холл), 3:4 – 63 Барзэл (Нелсон)

Вашингтон – Детройт – 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)

Шайбы: 0:1 – 8 Атанасиу (ДеКайзер, Ванек), 1:1 – 32 Уилсон (Овечкин, Бэкстрем), 2:1 – 46 Кемпни (Бураковски, Бойд), 3:1 – 48 Овечкин (Уилсон, Дауд)

Вегас – Калгари – 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Шайбы: 1:0 – 36 Так (Пачиоретти, Икин), 2:0 – 42 Миллер (Так, Смит)

Коламбус – Торонто – 4:2 (2:1, 1:1, 1:0)

Шайбы: 1:0 – 3 Андерсон (Фолиньо, Дженнер), 2:0 – 9 Андерсон (Харрингтон, Седлак), 2:1 – 16 Хэйнси (Линдхольм, Ожиганов), 2:2 – 22 Капанен (Кадри), 3:2 – 36 Эткинсон (Веннберг), 4:2 – 43 Хянникяйнен (Мюррей, Панарин)

Тампа-Бэй – Чикаго – 4:2 (4:1, 0:1, 0:0)

Шайбы: 1:0 – 1 Джонсон (Чернак, Кучеров), 2:0 – 7 Джонсон (Кучеров, Пойнт), 3:0 – 10 Пойнт (Чернак, Кучеров), 3:1 – 11 Анисимов (Шмалц, Дебринкат), 4:1 – 14 Кэллахан (Макдона), 4:2 – 38 Тэйвс (Кит)

Бостон – Питтсбург – 2:1 (0:0, 1:1, 0:0)

Шайбы: 0:1 – 26 Малкин (Кессел, Летанг), 1:1 – 33 Дебраск (Миллер, Крейчи), 2:1 – 61 Нордстрем (Пастрняк, Крюг)

Каролина – Флорида – 4:1 (1:0, 0:0, 3:1)

Шайбы: 1:0 – 19 Мартинук (Свечников, Валльмарк), 2:0 – 47 Мартинук (Свечников, Валльмарк), 3:0 – 48 Терявяйнен (Ахо), 3:1 – 54 Брауэр (Мэтисон), 4:1 – 58 Мартинук (Валльмарк)

Аризона – Колорадо – 1:5 (0:3, 0:0, 1:2)

Шайбы: 0:1 – 7 Комфер (Ньето), 0:2 – 8 Комфер (), 0:3 – 9 Рантанен (Ландескуг), 0:4 – 46 Бэрри (Коул, Маккиннон), 1:4 – 53 Строум (Голигоски, Перлини), 1:5 – 55 Ландескуг (Маккиннон, Рантанен)

Даллас – Оттава – 6:4 (1:1, 2:1, 3:2)

Шайбы: 0:1 – 3 Дзингел (Шабо, Райан), 1:1 – 10 Бенн (Радулов, Сегин), 1:2 – 30 Ткачак (Райан, Шабо), 2:2 – 32 Хейсканен (Янмарк-Нюлен, Радулов), 3:2 – 38 Федун (Хинтц, Шор), 4:2 – 44 Хейсканен (Шор, Янмарк-Нюлен), 5:2 – 46 Комо (Дикинсон, Линделль), 5:3 – 50 Лажойе (Дюшен), 5:4 – 53 Смит (Дюшен, Райан), 6:4 – 57 Бэйрьютер ()

Сан-Хосе – Ванкувер – 4:0 (2:0, 0:0, 2:0)

Шайбы: 1:0 – 10 Кутюр (Лабанк, Карлссон), 2:0 – 19 Майер (Бернс, Торнтон), 3:0 – 43 Карлссон (Лабанк, Торнтон), 4:0 – 49 Карлссон (Диллон, Карлссон)