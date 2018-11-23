Шатаут Петрова принес «Днепру» победу над «Белым Барсом» в матче УХЛ

Херсонцы отправили 3 безответных шайбы в чужие ворота.

В Херсоне состоялся матч 19-го тура чемпионата Украинской хоккейной лиги - Париматч между «Днепром» и «Белым Барсом».

Команды провели второй поединок за два дня – ранее уверенную победу одержал «Днепр» (5:1), сообщает официальный сайт лиги.

На 11-й минуте счёт в матче открыл юный защитник «Днепра» Денис Матусевич, мощным броском от синей линии забросивший дебютную шайбу в УХЛ. «Белый Барс» создавал возможности у чужих ворот, активно шёл вперёд, но стеной стоял голкипер херсонцев Олег Петров.

Минимальное преимущество «Днепра» сохранялось вплоть до начала третьего периода, когда более уверенную заявку на победу херсонской команды сделал Алексей Янишевский. Форвард «Днепра» на противотоке отправил шайбу мимо вратаря "барсов", увеличив счёт. Буквально в следующей же атаке «Днепру» удалось довести преимущество до вполне комфортного – капитан команды Николай Коляда установил итоговый счёт на табло 3:0.

Таким образом, «Днепр» сохранил 4-очковое отставание от 1-го места в турнирной таблице по итогам 19 матчей. В свою очередь «Белый Барс» опережает МХК «Динамо» на 6 очков, имея на 2 проведённых игры больше.

Следующий матч Украинской хоккейной лиги - Париматч состоится завтра, 24 ноября, в Харькове, где МХК «Динамо» принимает «Кременчук». Начало встречи в 13:50.

«Днепр» - «Белый Барс» 3:0 (1:0; 0:0; 2:0)

Шайбы: 1:0 Матусевич (Янишевский, Афанасьев), 10:52. 2:0 Янишевский (Бондаренко, Декало - больш.), 42:26. 3:0Коляда (Бондаренко, Янишевский), 47:07.