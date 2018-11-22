Днепр уверенно обыграл Белый Барс в чемпионате УХЛ

Херсонцы решили судьбу встречи уже в первом периоде.

22 ноября в Херсоне матчем между «Днепром» и «Белым Барсом» завершился 18-й тур чемпионата Украины по хоккею – чемпионата Украинской хоккейной лиги.

Судьбу встречи «Днепр» решил ещё в первом периоде, забросив в ворота «Белого Барса» сразу четыре шайбы – отличились Кирилл Бондаренко, Валентин Сирченко, Иван Золотухин и Николай Коляда.

Лишь на экваторе поединка Юрий Качан отыграл для "Барса" одну шайбу. Этот гол так и остался единственным для команды Константина Буценко в этом матче, сообщает пресс-служба УХЛ.

Третья двадцатиминутка прошла под полным контролем херсонского клуба, в результате Кириллу Бондаренко удалось сделать дубль и установить окончательный счёт 5:1 в этой встрече.

Отметим, что четыре из пяти шайб «Днепра» забросили хоккеисты первого звена, а форвард Кирилл Бондаренко набрал 4 очка (2+2), став самым результативным игроком херсонцев в этом поединке.

«Днепр» – «Белый Барс» 5:1 (4:0, 0:1, 1:0)

Шайбы: 1:0 Бондаренко (Янишевский), 5:58; 2:0 Сирченко (Коваленко, Жвачкин), 14:25; 3:0 Золотухин (Бондаренко), 16:41; 4:0 Коляда (Янишевский, Бондаренко), 17:25; 4:1 Качан (Панов), 25:22; 5:1 Бондаренко (Коляда, Янишевский), 40:36.

Напомним, что ранее в 18-м туре «Донбасс» в Дружковке разгромил «Ледяных Волков», а игроки ХК "Кременчуг" в напряжённой борьбе одолели МХК «Динамо».