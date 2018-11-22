Детройт победил Бостон, Вегас на выезде обыграл Аризону в НХЛ

Состоялись матчи регулярного чемпионата.

Накануне в Национальной хоккейной лиге состоялись очередные матчи регулярного первенства. О их результатах сообщает официальный сайт соревнований. Каролина – Торонто – 5:2 (2:1, 0:0, 3:1) Шайбы: 1:0 – 10 ван Римсдайк, 2:0 – 11 Уильямс (Дж.Стаал, де Хаан), 2:1 – 15 Таварес, 3:1 – 47 Ферланд (Терявяйнен), 3:2 – 51 Капанен (Дермотт), 4:2 – 58 Ахо (Макгинн, Дж.Стаал), 5:2 – 59 Свечников (Мартинук, Валльмарк). Нью-Джерси – Монреаль – 5:2 (2:1, 3:0, 0:1) Шайбы: 0:1 – 6 Друэн (Шоу), 1:1 – 6 Палмиери (Колман, Грин), 2:1 – 16 Хишир (Холл), 3:1 – 28 Холл (Юханссон, Яковлев), 4:1 – 30 Заха (Братт, Юханссон), 5:1 – 33 Заха (Сени, Сиверсон), 5:2 – 50 Доми (Шоу, Друэн). Рейнджерс – Айлендерс – 5:0 (3:0, 1:0, 1:0) Шайбы: 1:0 – 1 Хитил (Крайдер, Шаттенкирк), 2:0 – 3 Маклауд (Строум, Деанджело), 3:0 – 8 Пионк (Зибанежад, Наместников), 4:0 – 37 Хэйс (Шаттенкирк), 5:0 – 56 Крайдер (Зибанежад). Питтсбург – Даллас – 5:1 (3:0, 2:0, 0:1) Шайбы: 1:0 – 3 Генцел (Олексяк, Кросби), 2:0 – 6 Малкин (Кессел, Летанг), 3:0 – 10 Кросби (Хернквист, Генцел), 4:0 – 23 Хернквист (Мяяття, Кросби), 5:0 – 28 Пирсон (Грант), 5:1 – 47 Хинтц (Янмарк-Нюлен, Радулов). Вашингтон – Чикаго – 4:2 (2:0, 1:1, 1:1) Шайбы: 1:0 – 1 Уилсон ( Бэкстрем, Овечкин), 2:0 – 6 Бураковски (Нисканен, Врана), 3:0 – 29 Кемпни (Эллер, Врана), 3:1 – 31 Саад (Кит, Тэйвс), 3:2 – 45 Густафссон (Шмалц, Анисимов), 4:2 – 47 Смит-Пелли (Карлсон, Бойд). Баффало – Филадельфия – 5:2 (4:0, 0:2, 1:0) Шайбы: 1:0 – 3 Скиннер (Поминвилл), 2:0 – 5 Томпсон (Окпосо, Соботка), 3:0 – 8 Родригес (Далин, Райнхарт), 4:0 – 19 Ларссон (Ристолайнен, Родригес), 4:1 – 25 Жиру (Конекны, Кутюрье), 4:2 – 33 Симмондс (Сэнхайм, Уил), 5:2 – 58 Райнхарт (Айкел). Детройт – Бостон – 3:2 ОТ (0:0, 1:1, 1:1, 1:0) Шайбы: 0:1 – 24 Форсбакка-Карлссон, 1:1 – 29 Бертуцци (Дженсен, ДеКайзер), 1:2 – 46 Вагнер (Курали), 2:2 – 48 Атанасиу (Нюквист), 3:2 – 60 Атанасиу (Нильсен). Тампа-Бэй – Флорида – 7:3 (2:1, 2:1, 3:1) Шайбы: 1:0 – 1 Жозеф, 1:1 – 2 Брауэр (Сивиур, Хэйли), 2:1 – 9 Кучеров ( Миллер, Хедман), 3:1 – 22 Гурде (Стэмкос, Миллер), 4:1 – 24 Эрни (Макдона, Кучеров), 4:2 – 38 Барков (Йэндл, Юбердо), 5:2 – 41 Стэмкос (Макдона, Кучеров), 6:2 – 43 Макдона ( Миллер, Стэмкос), 7:2 – 54 Джирарди (Стэмкос, Хедман), 7:3 – 56 Хоффман (Юбердо, Йэндл). Нэшвилл – Сент-Луис – 4:1 (1:1, 1:0, 2:0) Шайбы: 1:0 – 6 Годро (Вебер, Битетто), 1:1 – 12 Томас (Шенн), 2:1 – 33 Форсберг, 3:1 – 47 Уотсон, 4:1 – 54 Эллис. Миннесота – Оттава – 6:4 (2:0, 2:1, 2:3) Шайбы: 1:0 – 16 Гринуэй (Брудин, Эрикссон Эк), 2:0 – 19 Дамба (Сутер, Гранлунд), 3:0 – 26 Э.Стаал (Сутер, Гранлунд), 3:1 – 32 Тирни (Ярош, Бедкер), 4:1 – 36 Дамба (Койл, Гринуэй), 4:2 – 40 Шабо (Смит), 4:3 – 51 Ярош (Смит), 4:4 – 52 Уайт (Пайэтт), 5:4 – 54 Э.Стаал (Гранлунд, Цукер), 6:4 – 59 Фер (Койву, Паризе). Аризона – Вегас – 2:3 ОТ (1:0, 0:2, 1:0, 0:1) Шайбы: 1:0 – 19 Степан (Чикран), 1:1 – 25 Носек (Макнэбб, Смит), 1:2 – 35 Пачиоретти (Так, Икин), 2:2 – 53 Степан (Келлер, Гальченюк), 2:3 – 64 Пачиоретти (Теодор). Калгари Флэймз — Виннипег Джетс — 6:3 (5:1, 0:1, 1:1) Шайбы: 0:1 — Танев (Копп, Лаури) — 00:15 1:1 — Дюбе (Янковски, Хэтэуэй) — 02:07 2:1 — Беннетт (Ткачук) — 08:20 3:1 — Ткачук (Броди, Беннетт) — 11:35 4:1 — Янковски — 14:22 (5x5), 5:1 — Годро (Монахан, Хэнифин) — 19:13 5:2 — Лайне (Уилер, Бафлин) — 39:46 5:3 — Лайне (Бафлин, Шайфли) — 46:17 (5x4) 6:3 — Райан (Годро, Линдхольм) — 58:12 (en) Анахайм Дакс — Ванкувер Кэнакс — 4:3 (1:0, 1:1, 2:2) Шайбы: 1:0 — Гецлаф — 10:13 1:1 — Пульо (Ганье) — 24:15 2:1 — Каше (Махура, Сильверберг) — 27:14 (5x4) 3:1 — Энрике (Монтур, Гецлаф) — 47:09 3:2 — Виртанен — 48:07 4:2 — Коссила (Гиббонс, Ритчи) — 50:53 4:3 — Хорват (Голдобин, Хаттон) — 55:16 (5x4) Лос-Анджелес Кингз — Колорадо Эвеланш — 3:7 (1:2, 0:2, 2:3) Шайбы: 0:1 — Каменев (Седерберг, Керфут) — 11:25 (5x4) 1:1 — Клиффорд (Тоффоли, Мартинес) — 15:26 1:2 — Маккиннон (Рантанен, Ландеског) — 16:16 (5x4) 1:3 — Немет (Керфут, Джост) — 31:33 1:4 — Уилсон (Рантанен, Маккиннон) — 37:49 (5x4) 1:5 — Бэрри (Керфут, Джост) — 41:10 1:6 — Задоров (Ньето, Каменев) — 42:47 1:7 — Калверт (Бэрри, Седерберг) — 48:24 2:7 — Лафф (Вагнер, Даути) — 53:14 3:7 — Вагнер (Лафф, Форборт) — 55:21

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter