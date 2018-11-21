МХК «Динамо» в упорной борьбе уступил «Кременчуку» в матче УХЛ

Дублем в составе кременчужан отметился Иван Савченко.

21 ноября матчем между «Кременчуком» и МХК «Динамо» продолжился 18 тур чемпионата Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч.

Ранее «Донбасс» в Дружковке разгромил «Ледяных Волков», сообщает официальный сайт лиги.

Хозяева площадки выдали очень мощный старт поединка, дважды поразив ворота харьковской команды – отметились Никита Муртищев и Иван Савченко. И хоть команды провели первый период фактически наравне, но харьковскому клубу так и не далось прошить Никиту Гордюшина.

Только в начале второй двадцатиминутки Дмитрий Колядинский, после выхода один на один, отквитал одну шайбу, сократив отставание своей команды до минимума и оставив второй период за "динамовцами".

Такой ход поединка явно не устроил лидера чемпионата и в заключительной трети матча кременчужане сумели забросить еще три шайбы, на что “бело-синие" ответили одним результативным броском от капитана Руслана Ромащенко.

Напомним, что в следующем туре МХК «Динамо» вновь сразится с «Кременчуком». Игра пройдет 24 ноября в в 13:50 в Харькове.

«Кременчук» – МХК «Динамо» 5:2 (2:0, 0:1, 3:1)

Шайбы: 1:0 Муртищев (Киселев, Фурса), 13:12, 2:0 Савченко (Гриценко, Ворона – больш.), 18:31, 2:1 Колядинский (Худяков), 23:33, 3:1 Тютченко (Севрюгин), 43:14, 4:1 Савченко (Ворона, Гриценко), 46:31, 5:1 Грицких (Тютченко, Красильников – больш.), 56:16, 5:2 Ромащенко (Худяков), 58:42.