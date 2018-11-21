В Киеве презентован новый логотип чемпионата Украинской хоккейной лиги

Соревнование получило официальное название «Украинская хоккейная лига – Пари-Матч».

21 ноября Украинская хоккейная лига пересекла отметку в 300 проведенных матчей в регулярных чемпионатах УХЛ.

Генеральный директор УХЛ Сергей Варламов и исполнительный директор лиги Алексей Брага рассказали о достижениях Лиги, планах и целях УХЛ, а также представили новый логотип чемпионата, сообщает официальный сайт Лиги.

– Первый чемпионат под эгидой УХЛ был проведён в сезоне 2016-2017 годов. Нынешний чемпионат является уже третьим по счёту. В нем принимают участие шесть клубов – это та планка которой мы придерживаемся вот уже на протяжении трёх сезонов. Это «Донбасс» (Донецк), ХК «Кременчук» (Кременчуг), «Белый Барс» (Белая Церковь), МХК «Динамо» (Харьков), «Ледяные Волки» (Киев), а также новосозданный хоккейный клуб «Днепр» (Херсон).

К слову, «Днепр» – это первый хоккейный клуб в стране, который был создан местными органами власти в качестве коммунального предприятия. В структуру клуба входят не только команда мастеров, но и ледовая арена «Фаворит», молодёжная команда, а также ДЮСШ. Мы надеемся, что пример херсонского клуба станет катализатором по реализации подобных проектов и в других городах, где не первый год ведутся разговоры о создании коммунальных клубов», – заявил генеральный директор лиги Сергей Варламов.

Чемпионами двух предыдущих сезонов стали хоккеисты донецкого «Донбасса». В нынешнем же сезоне на данный момент лидирует ХК «Кременчук» (47 очков после 18 матчей), у херсонского «Днепра» 40 очков после 17 игр. 35 очков после 18 игр у «Донбасса». Дальше в таблице располагаются «Белый Барс», «Динамо» и «Ледяные Волки».

Команды в регулярном чемпионате проведут по 40 матчей. Две сильнейшие команды напрямую попадут в полуфиналы, а команды, занявшие места с 3 по 6 разыграют между собой ещё две путёвки в полуфинал. Полуфиналы и финальная серия будут продолжаться до четырёх побед одной из команд.

Также на мероприятии был презентован и официальный логотип чемпионата в сезоне 2018-2019 годов.

Украинская хоккейная лига большое внимание уделяет общению с болельщиками через социальные сети. Такая открытость находит отклики со стороны поклонников хоккея. На сегодняшний день страница УХЛ в Фейсбуке занимает 7-е место среди всех хоккейных лиг мира по количеству подписчиков. Впереди украинской лиги только НХЛ, КХЛ, лиги Германии, Финляндии, Швеции и Швейцарии – ведущие хоккейные страны мира.