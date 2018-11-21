Эдмонтон выиграл первый матч под руководством нового тренера в НХЛ

Команда победила Сан-Хосе в овертайме со счетом 4:3.

В ночь на среду в Национальной хоккейной лиге в единственном матче дня Кен Хичкок с гостевой победы над "Сан-Хосе" (4:3 О) дебютировал в роли главного тренера "Эдмонтона".

Победу "Ойлерз" принесла вдохновенная игра Коннор Макдэвида, набравшего три очка и забившего 100-й гол в карьере, сообщает официальный сайт лиги.

Нападающий "Шаркс" Джо Торнтон сделал 1033-ю передачу в НХЛ и сравнялся на седьмом месте в истории лиги с Марио Лемье.

План Кена Хичкока в первом матче во главе "Эдмонтон Ойлерз" был прост и предельно ясен: как можно чаще выпускать на площадку лидера клуба Коннора Макдэвида. В первой игре против "Сан-Хосе Шаркс", которая завершилась в овертайме со счетом 4:3 в пользу "Ойлерз", это сработало. Макдэвид провел на льду почти 24 минуты, забил гол, ставший для него 100-м в карьере, и отдал две передачи, в том числе на победную шайбу Леона Драйзайтля, и стал решающим фактором, благодаря которому 66-летний Хичкок одержал 824-ю победу в карьере.

"Был странный день, я никогда раньше через такое не проходил, но хорошо, что все закончилось победой", - сказал Макдэвид.

Прежний тренер Тодд Маклеллан тоже зачастую выезжал на игре Макдэвида. Но едва ли стоит делать какие-то выводы по первой игре, потому что сегодняшний "Эдмонтон" по сути мало чем отличался от вчерашнего и действовал во многом на эмоциях.

"Мне понадобилось четыре смены, чтобы привыкнуть, после чего я просто начал тренировать, - сказал довольный Хичкок. - Я сегодня очень старался, и во втором и третьем периодах чувствовал себя уже более комфортно".

НХЛ. Регулярный чемпионат.

20 ноября.

Сан-Хосе – Эдмонтон – 3:4 ОТ (2:1, 1:1, 0:1)

Шайбы: 1:0 – 1 Донской (Бернс, Павелски), 1:1 – 8 Макдэвид (Ларссон, Драйзайтль), 2:1 – 10 Серенсен (Лабанк, Торнтон), 2:2 – 21 Нюджент-Хопкинс (Бродзяк), 3:2 – 39 Кутюр (Гертл), 3:3 – 43 Каджула (Драйзайтль, Макдэвид), 3:4 – 60 Драйзайтль (Макдэвид)