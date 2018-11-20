«Донбасс» разгромил «Ледяных Волков» в очередном матче УХЛ

Три шайбы дончане забросили в меньшинстве, в матче который завершился со счетом 11:2

В Дружковке состоялся первый матч 18-го тура чемпионата Украинской хоккейной лиги между «Донбассом» и «Ледяными Волками».

Несмотря на то, что киевская команда выставила на матч лишь 12 полевых игроков, едва ли кто ожидал, что встреча станет лёгкой прогулкой для дончан, сообщает официальный сайт турнира.

Однако уже на 2-й минуте встречи счёт открыл форвард «Донбасса» Сергей Кузьмик. Вслед за ним по разу отличились Севастьян Карпенко и Виталий Лялька, а счёт на табло по итогу первой двадцатиминутки установил всё тот же Сергей Кузьмик – 4:0.

На второй период «Ледяные Волки» вышли куда более настроенными: Никита Шабанов сократил разрыв в счёте, но спустя пару минут Никита Новиков восстановил паритет.

Третий период также начался с шайбы Никиты Новикова, после чего ещё один гол киевлянам "отгрузил" Виталий Кирющенков. После этой шайбы "волки" растеряли весь свой пыл, и ещё дважды пропустили, играя в большинстве.

После успешной контратаки в исполнении Ивана Федосова, «Донбасс» смог отметиться в воротах Виталия Власенко ещё дважды. Сначала свой второй гол в матче забил Александр Костиков, а точку в матче поставил Денис Мостовой, забросивший третью шайбу своей команды в матче в меньшинстве.

Уверенная победа «Донбасса» 11:2, и следующий раз команды встретятся вновь друг против друга – однако в этот раз уже в Киеве, 25 ноября.

Следующий матч регулярного чемпионата состоится завтра, 21 ноября. В 18:30 «Кременчук» принимает МХК «Динамо».

«Донбасс» - «Ледяные Волки» 11:2 (4:0; 1:1; 6:1)

Шайбы: 1:0 Кузьмик (Коренчук, Кирющенков), 01:25. 2:0 Карпенко (Денискин, Чердак), 05:07. 3:0 Лялька (Гончаров - больш.), 12:32. 4:0 Кузьмик (Коренчук, Кирющенков), 17:19. 4:1 Шабанов (Н. Дворник), 30:12. 5:1 Новиков (Костиков, Захаров), 32:31. 6:1 Новиков (Свищев), 43:28. 7:1 Кирющенков (Коренчук, Кузьмик), 45:18. 8:1 Денискин (Чердак - меньш.), 46:21. 9:1 Костиков - меньш., 48:58. 9:2 Федосов (Н. Дворник, Шапиро), 53:49. 10:2 Костиков (Лялька, Гончаров - больш.), 56:20. 11:2 Мостовой (Чердак - меньш.), 58:36.