"Нэшвилл" обыграл "Тампу" в матче лидеров НХЛ

Матч закончился со счетом 3:2.

В ночь на вторник в Национальной хоккейной лиге состоялся матч лидеров, в котором Нешвилл Предаторз обыграли Тампу Бей Лайтнинг.

Игра завершилась со счетом 3:2, сообщает официальный сайт лиги.

Пекка Ринне сделал 29 сэйвов и продлил личную серию без поражений в основное время против "Тампы" (9-0-1). В третьем периоде при счете 3:2 он не дал Никите Кучерову оформить дубль и выровнять положение, чем помог "Предаторз" (15-5-1) выиграть битву лидеров конференций (после поражения "Тампа" уступила первое место Восточной конференции "Торонто").

Победу "Нэшвиллу" также принес Райан Джохансен, забивший гол и сделавший передачу, и защитник Маттиас Экхольм, который не только отметился двумя передачами, но и на последних секунд вынес шайбу с ленточки ворот.

В составе "Лайтнинг" (14-6-1) две передачи сделал Брэйден Пойнт, а Кучеров отличился впервые за шесть игр. Голкипер "Тампы" Луи Доминг отразил 31 бросок из 34.

НХЛ. Регулярный чемпионат.

19 ноября.

Торонто – Коламбус – 4:2 (0:2, 2:0, 2:0)

Шайбы: 0:1 – 14 Эткинсон (Дюбуа), 0:2 – 19 Дюбуа (Панарин, Эткинсон), 1:2 – 33 Эннис (Хэйнси, Готье), 2:2 – 37 Таварес (Капанен, Марнер), 3:2 – 55 Хайман (Таварес, Райлли), 4:2 – 58 Хайман (Хэйнси, Марнер).

Рейнджерс – Даллас – 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)

Шайбы: 0:1 – 22 Сегин (Спецца, Линделль), 1:1 – 29 Веси (Хауден, Стаал), 2:1 – 44 Хитил (Смит).

Питтсбург – Баффало – 4:5 (2:1, 2:2, 0:1)

Шайбы: 1:0 – 8 Брассар (Хернквист), 1:1 – 11 Томпсон (Ристолайнен, Райнхарт), 2:1 – 16 Кессел (Малкин, Пирсон), 3:1 – 21 Генцел (Хернквист), 4:1 – 25 Пирсон (Малкин, Джонсон), 4:2 – 30 Богосян (Айкел, Скиннер), 4:3 – 38 Нелсон (Шири, Окпосо), 4:4 – 51 Миттлстадт (Богосян, Окпосо), 4:5 – 60 Айкел (Ристолайнен).

Монреаль – Вашингтон – 4:5 (1:2, 3:1, 0:1)

Шайбы: 1:0 – 9 Райлли (Пека), 1:1 – 13 Коннолли (Орлов, Карлсон), 1:2 – 14 Овечкин (Орлов, Уилсон), 2:2 – 20 Галлахер (Петри, Дано), 3:2 – 21 Агостино (Котканиеми, Лехконен), 4:2 – 21 Петри (Доми, Котканиеми), 4:3 – 33 Бэкстрем (Боуи, Юос), 4:4 – 41 Овечкин (Уилсон, Карлсон), 4:5 – 63 Эллер (Кемпни, Врана).

Оттава – Флорида – 5:7 (1:4, 2:2, 2:1)

Шайбы: 1:0 – 1 Дюшен (Шабо, Ярош), 1:1 – 4 Брауэр (Ламмикко), 1:2 – 6 Барков (Йэндл, Трочек), 1:3 – 11 Макканн (Хант), 1:4 – 19 Дадонов (Экблад, Барков), 2:4 – 21 Дюшен (Батерсон), 3:4 – 24 Батерсон (Лажойе, Дюшен), 3:5 – 28 Хэйли (Экблад, Ламмикко), 3:6 – 36 Ватрано (Ламмикко), 4:6 – 46 Смит (Боровецки, Райан), 5:6 – 49 Ткачак (Тирни, Стоун), 5:7 – 58 Хоффман (Юбердо, Ламмикко).

Сент-Луис – Лос-Анджелес – 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Шайбы: 0:1 – 28 Лафф (Хагелин, Кемпе), 0:2 – 59 Копитар (Даути, Браун).

Нэшвилл – Тампа-Бэй – 3:2 (1:1, 2:0, 0:1)

Шайбы: 0:1 – 5 Хедман (Пойнт, Чернак), 1:1 – 15 Террис (Экхольм, Йернкрук), 2:1 – 26 Форсберг (Джохансен, Экхольм), 3:1 – 30 Джохансен (Йоси, Смит), 3:2 – 43 Кучеров (Макдона, Пойнт).

Калгари – Вегас – 7:2 (5:0, 2:0, 0:2)

Шайбы: 1:0 – 2 Ткачак (Джиордано, Годро), 2:0 – 6 Годро (Линдхольм, Монахан), 3:0 – 10 Монахан (Годро), 4:0 – 13 Броди (Джиордано, Ткачак), 5:0 – 16 Монахан (Годро, Ткачак), 6:0 – 20 Ткачак (Баклунд), 7:0 – 24 Беннетт (Хэнифин, Райан), 7:1 – 40 Холден (Карлссон, Ривс), 7:2 – 45 Пачиоретти (Маршессо, Смит).