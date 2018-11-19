Лучший бомбардир НХЛ Рантанен принес Колорадо 1000-ю победу в лиге

Игрок принес "Колорадо" победу над "Анахаймом" и укрепил свои позиции в споре бомбардиров.

В ночь на понедельник в Национальной хоккейной лиге состоялись ряд матчей, в одном из которых лучший бомбардир лиги Микко Рантанен забил гол за 1,3 секунды до конца овертайма и принес победу Колорадо над Анахаймом.

Матч завершился в овертайме, со счетом 4:3, сообщает официальный сайт лиги.

"Колорадо" (10-6-4) проигрывал со счетом 1:3 к пятой минуте второго периода, но затем включился в дело. Нэйтан Маккиннон и Габриэль Ландеског сравняли счет, а за 1,3 секунды до конца овертайма победу "Эвеланш" принес лучший бомбардир чемпионата Микко Рантанен.

После 20 матчей на счету 22-летнего финна 32 (8+24) балла, а у идущего вторым Маккиннона - 29 (13+16). Рантанен реализовал большинство, которое появилось у гостей за 15 секунд до конца овертайма за нарушение Понтуса Оберга.

"Мы знали, что у нас еще много сил, и что в третьем периоде мы их переиграем. Что мы и сделали", - сказал Рантанен, набирающий 1,60 очка за игру. Если он продолжит в том же духе, ему покорится рубеж в 131 очко. В последний раз такое удавалось Яромиру Ягру в составе "Питтсбурга" в сезоне 1995-96 (149 очков).

"Колорадо" одержал третью победу в четырех матчах (3-0-1), а в воротах сыграл Филипп Грубауэр, сделавший 30 сэйвов.

"Анахайм" (8-9-5) потерпел третье поражение подряд. В составе "Дакс" 3 (1+2) очка набрал Брэндон Монтур, а Райан Гецлаф записал на свой счет 2 (1+1) балла. В воротах вместо простудившегося Джона Гибсона сыграл Райан Миллер, сделавший 38 сэйвов.

Для "Колорадо" победа стала 1000-й в лиге с тех пор, как в 1995 году команда переехала в Денвер из Квебека.

НХЛ. Регулярный чемпионат.

18 ноября.

Айлендерс – Даллас – 2:6 (1:0, 0:4, 1:2)

Шайбы: 1:0 – 3 Бовилье (Пулок, Комаров), 1:1 – 22 Линделль (Сегин, Бенн), 1:2 – 24 Хинтц (Спецца), 1:3 – 27 Линделль (Дикинсон, Хонка), 1:4 – 34 Сегин (Бенн, Радулов), 2:4 – 40 Мэйфилд (Барзэл), 2:5 – 47 Радулов (Спецца, Бэйрьютер), 2:6 – 49 Радулов (Сегин, Бенн)

Каролина – Нью-Джерси – 2:1 (2:1, 0:0, 0:0)

Шайбы: 1:0 – 1 Ферланд (Хэмилтон, Терявяйнен), 2:0 – 1 Уильямс (Макгинн, Дж.Стаал), 2:1 – 6 Заха (Братт)

Чикаго – Миннесота – 3:1 (2:0, 0:1, 1:0)

Шайбы: 1:0 – 8 Тэйвс (Йокихарью, Кэйн), 2:0 – 17 Саад (Форслинг, Фортен), 2:1 – 27 Паризе (Дамба, Койву), 3:1 – 59 Кагун (Кэйн, Тэйвс)

Анахайм – Колорадо – 3:4 (1:0, 2:2, 0:1)

Шайбы: 1:0 – 4 Монтур (Ричи, Оберг), 1:1 – 22 Андригетто (Каменев, Немет), 2:1 – 23 Гецлаф (Монтур, Хенрик), 3:1 – 24 Каше (Гецлаф, Монтур), 3:2 – 38 Маккиннон (Рантанен, Бэрри), 3:3 – 51 Ландескуг (Рантанен, Маккиннон), 3:4 – 64 Рантанен (Ландескуг, Маккиннон)

Эдмонтон – Вегас – 3:6 (2:1, 0:3, 1:2)

Шайбы: 1:0 – 1 Макдэвид (Каджула, Беннинг), 1:1 – 12 Карлссон (Смит, Теодор), 2:1 – 16 Чейссон (Нюджент-Хопкинс, Драйзайтль), 2:2 – 22 Икин, 2:3 – 23 Пачиоретти (Теодор, Так), 2:4 – 24 Маршессо (Смит, Миллер), 2:5 – 40 Маршессо (Карлссон, Миллер), 3:5 – 43 Драйзайтль (Каджула), 3:6 – 43 Смит (Миллер, Маршессо)