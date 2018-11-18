«Донбасс» в овертайме одолел «Белый Барс» в матче УХЛ

Уступая 0:3 по ходу встречи, дончане смогли вырвать победу у белоцерковцев - 4:3.

В Дружковке поединком между «Донбассом» и «Белым Барсом» завершился 17-й тур чемпионата Украинской хоккейной лиги.

Ранее "горожане" разгромили «Ледяных Волков», а харьковский клуб в напряжённой борьбе уступил «Днепру», сообщает официальный сайт турнира.

Поединок «Белый Барс» начал с готовностью давать уверенный бой действующему чемпиону Украины, что и отобразилось на табло – под завесу периода Денис Бородай с хорошей передачи от Павла Тарана прошил Богдана Дьяченко и открыл счёт в матче.

До экватора поединка, благодаря точным броскам Сергея Логача и Михаила - Максима Ядловского, «Донбасс» "горел" 0:3 и "барсы", можно сказать, завладели комфортным игровым преимуществом. В свою очередь, дончане смогли отыграться только под конец второго периода – усилиями Виктора Захарова счёт на табло стал 1:3.

Именно эта шайба капитана дончан дала старт камбэку «Донбасса» и за оставшиеся 30 минут матча хозяева площадки смогли сравнять счёт на табло, а потом в овертайме дожать противника и вырвать победу у белоцерковцев. Отметим, что решающую шайбу дончан забросил Сергей Кузьмик.

Свои следующие матчи команды сыграют уже 20 и 22 ноября. 20 ноября в 18:00 «Донбасс» примет «Ледяных Волков», а 22 ноября в 19:00 «Белый Барс» сыграет с херсонским «Днепром».

«Донбасс» – «Белый Барс» 4:3 ОТ (0:1, 1:2, 2:0, 1:0)

Шайбы: 0:1 Бородай (Таран, Тимченко - больш.), 16:21; 0:2 Логач (Лесников, Качан), 21:02; 0:3 Ядловский (Логач, Лесников - больш.), 25:03; 1:3 Захаров (Игнатенко), 33:14; 2:3 Игнатенко (Коренчук, Захаров - больш.), 41:45; 3:3 Лялька (больш.), 53:24; Кузьмик (Кирющенков), 63:03.