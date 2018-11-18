Тампа выиграла в матче НХЛ после упущенного преимущества в четыре гола

Игра завершилась в овертайме со счетом 6:5.

В ночь на воскресенье в Национальной хоккейной лиге Тампа Бей Лайтнинг переиграла Фиалдельфию Флайерз в центральном матче игрового дня.

Игра завершилась в овертайме, со счетом 6:5, сообщает официальный сайт лиги.

Команды провели исторический матч. Хотя, когда на 10-й минуте третьего периода Брэйден Пойнт оформил дубль, забив свой 14-й гол в сезоне, и сделал счет 5:1 в пользу "Тампы", на это мало что указывало. Однако затем "Флайерз" забили четыре раза подряд и стали первой в истории НХЛ командой, в последние 10 минут третьего периода отыгравшей отставание в четыре шайбы. "Лайтнинг", в свою очередь, стали первой командой, кто одержал победу, упустив такое преимущество. На второй минуте овертайма победу "Тампе" (14-5-1) принес гол Энтони Сирелли.

"Наверное, мы не заслужили эти два очка, но все же в концовке мы нашли путь к победе", - сказал защитник "Лайтнинг" Райан Макдона.

В составе "Тампы" 3 (1+2) очка набрал Адам Эрне, а вратарь Луи Доминг отразил 40 бросков.

"Филадельфия" (9-10-2) потерпела третье поражение подряд, причем все дома. Первым голом после возвращения в "Филадельфию" отметился Джеймс ван Римсдайк, а Трэвис Конекни оформил дубль. Вратарь Келвин Пикард, занявший место выбывшего на несколько недель Брайана Эллиотта, сделал 20 сэйвов.

НХЛ Регулярный чемпионат.

17 ноября.

Нью-Джерси – Детройт – 2:3 (1:0, 1:1, 0:1, 0:1)

Шайбы: 1:0 – 11 Заха (Братт), 2:0 – 35 Колман (Грин, Сиверсон), 2:1 – 38 Гленденинг (Бертуцци, Чоловски), 2:2 – 53 Расмуссен (Бертуцци, Грин), 2:3 – 64 Ларкин (Манта).

Вратари: Кинкейд 27/30 – Дж.Бернье 38/40.

Филадельфия – Тампа-Бэй – 5:6 (0:0, 1:3, 4:2, 0:1)

Шайбы: 0:1 – 26 Эрни (Доминге, Гурде), 0:2 – 32 Пакетт (Коберн, Эрни), 1:2 – 34 ван Римсдайк (Жиру, Гостисбеер), 1:3 – 37 Пойнт (Эрни, Кэллахан), 1:4 – 48 Джонсон (Кучеров), 1:5 – 49 Пойнт (Кучеров, Стэмкос), 2:5 – 50 Конекны (ван Римсдайк, Гостисбеер), 3:5 – 51 Кутюрье, 4:5 – 55 Конекны (Кутюрье, Жиру), 5:5 – 56 Симмондс (ван Римсдайк, Хегг), 5:6 – 61 Чирелли (Хедман, Киллорн).

Вратари: Пикар 20/26 – Доминге 40/45.

Миннесота – Баффало – 2:3 (2:1, 0:0, 0:2)

Шайбы: 1:0 – 4 Паризе, 2:0 – 7 Дамба (Койву, Нидеррайтер), 2:1 – 14 Маккейб (Окпосо, Далин), 2:2 – 52 Далин (Поминвилл, Айкел), 2:3 – 58 Поминвилл (Маккейб, Айкел).

Вратари: Дубник 26/29 – Улльмарк 37/39.

Ванкувер – Монреаль – 2:3 (0:0, 1:1, 1:2)

Шайбы: 0:1 – 28 Татар (Петри), 1:1 – 36 дель Зотто (Мотте, Руссель), 2:1 – 50 Петтерссон (Хаттон, Голдобин), 2:2 – 51 Шоу (Доми, Друэн), 2:3 – 57 Друэн (Галлахер, Дано).

Вратари: Маркстрем 28/31 – Прайс 36/38.

Оттава – Питтсбург – 6:4 (3:1, 2:0, 1:3)

Шайбы: 0:1 – 11 Летанг (Малкин, Кессел), 1:1 – 14 Ткачак (Уайт), 2:1 – 17 Стоун (Дзингел, Шабо), 3:1 – 18 Дюшен (Батерсон, Бедкер), 4:1 – 36 Стоун, 5:1 – 37 Сиси (Дзингел, Дюшен), 5:2 – 42 Астон-Риз, 5:3 – 45 Каллен (Джонсон, Раст), 6:3 – 49 Дюшен (Бедкер, Батерсон), 6:4 – 56 Хернквист (Малкин, Кессел).

Вратари: Андерсон 31/35 – ДеСмит 12/15, Мюррей 7/10.

Рейнджерс – Флорида – 4:2 (2:2, 1:0, 1:0)

Шайбы: 1:0 – 3 Хитил (Крайдер, Хэйс), 1:1 – 4 Хоффман (Барков, Дадонов), 1:2 – 10 Экблад (Хоффман, Мэтисон), 2:2 – 11 Смит (Крайдер, Андерссон), 3:2 – 22 Наместников (Зибанежад), 4:2 – 47 Крайдер (Лундквист, Пионк).

Вратари: Лундквист 39/41 – Луонго 20/24.

Каролина – Коламбус – 1:4 (0:1, 1:3, 0:0)

Шайбы: 0:1 – 11 Эткинсон (Панарин, Дюбуа), 0:2 – 21 Эткинсон (Панарин), 1:2 – 26 Ахо (ван Римсдайк), 1:3 – 27 Веренски (Панарин, Эткинсон), 1:4 – 31 Эткинсон (Дюбуа, Веннберг).

Вратари: Дарлинг 20/24 – Бобровский 30/31.

Аризона – Бостон – 1:2 (0:2, 1:0, 0:0)

Шайбы: 0:1 – 1 Форсбакка-Карлссон (Эккиари), 0:2 – 2 Дебраск (Маршанд), 1:2 – 29 Ричардсон (Хиностроза).

Вратари: Кюмпер 21/23 – Галак 32/33.

Нэшвилл – Лос-Анджелес – 5:3 (0:0, 2:3, 3:0)

Шайбы: 1:0 – 23 Террис (Йоси, Эллис), 1:1 – 25 Томпсон (Кемпе, Тоффоли), 1:2 – 26 Копитар (Браун), 2:2 – 28 Йернкрук (Эллис), 2:3 – 30 Иафалло (Маззин, Копитар), 3:3 – 45 Йернкрук (Сиссонс, Йоси), 4:3 – 51 Йернкрук, 5:3 – 59 Бонино (Сиссонс, Уотсон).

Вратари: Ринне 25/28 – Петерсен 38/42.

Калгари – Эдмонтон – 4:2 (0:1, 1:1, 3:0)

Шайбы: 0:1 – 2 Чейссон (Ларссон), 0:2 – 23 Макдэвид (Драйзайтль), 1:2 – 36 Райан (Хэнифин, Беннетт), 2:2 – 42 Монахан (Годро, Хэмоник), 3:2 – 49 Линдхольм (Монахан, Хэнифин), 4:2 – 59 Линдхольм (Хэмоник).

Вратари: Риттих 24/26 – Коскинен 33/36.

Сан-Хосе – Сент-Луис – 4:0 (0:0, 3:0, 1:0)

Шайбы: 1:0 – 23 Карлссон (Кэйн, Кутюр), 2:0 – 26 Павелски (Кутюр, Майер), 3:0 – 27 Кэйн (Суомела, Карлссон), 4:0 – 51 Павелски (Майер, Кутюр).

Вратари: Делл 30/30 – Джонсон 25/29.