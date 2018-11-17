Херсонский Днепр обыграл в родных стенах Динамо в чемпионате УХЛ

Исход матча решили две шайбы хозяев в первом периоде.

В Херсоне состоялся очередной матч 17-го тура чемпионата Украины по хоккею в УХЛ, в котором «Днепр» принимал харьковское «Динамо». Хозяева встречи одержали победу со счетом 2:0, забив обе шайбы еще в первом периоде.

Об этом сообщает пресс-служба Украинской хоккейной лиги.

Первый период команды провели почти наравне, и тут стоит отметить достаточно уверенную игру хоккеистов харьковского клуба, которые действительно показали, что готовы "кусаться" в матчах против лидеров чемпионата.

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Однако на табло отобразилось совершенно другое – сначала Иван Золотухин открыл счёт в поединке. а потом капитан «Днепра» Николай Коляда на последней минуте периода отправил вторую шайбу в ворота Тимура Мамедова.

Во втором периоде преимуществом явно владела херсонская команда, которая не скупилась на опасные выпады на ворота противника. Динамовцы, в свою очередь, только изредка отвечали оппонентам из Херсона.

По такому же сценарию команды провели и заключительный отрезок встречи – харьковчане всеми силами пытались отыграть пропущенные шайбы, а херсонцы уверенно сдерживали натиск противника. Счет так и не изменился. 2:0.

"Днепр" набрал 40 очков и на 7 пунктов отстает от идущего на первом месте "Кременчуга".

«Днепр» – МХК «Динамо» 2:0 (2:0, 0:0, 0:0)

Шайбы: 1:0 Золотухин (Мацейко), 10:32; 2:0 Коляда (Жвачкин, Бондаренко), 19:02.