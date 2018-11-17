Кременчуг разгромил Ледяных Волков в УХЛ, забросив 10 шайб в одном матче

Команда из Кременчуга продолжает лидировать в Украинской хоккейной лиге.

В Кременчуге состоялся матч 17-го тура чемпионата Украины по хоккею в УХЛ, в котором «Кременчуг» разгромил «Ледяных Волков» со счетом 10:0. Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Уже на 6-й минуте "горожане" вышли вперёд, когда штрафной бросок после нарушения Кирилла Фроленко реализовал Богдан Полищук. Сразу после этого настало время для бенефиса Николая Киселёва – форвард трижды отличился в воротах Никиты Глотова в течение 5 минут.

В середине встречи место в воротах «Ледяных Волков» занял Виталий Власенко, и на некоторое время игра успокоилась. Однако под занавес двадцатиминутки счёт увеличился до разгромного – по шайбе забросили Глеб Кривошапкин и Алексей Ворона.

Третий период также получился крайне результативным. Ненадолго "волки" потеряли концентрацию, и буквально каждый момент у их ворот приводил к голам: по очереди отличились Глеб Кривошапкин, Иван Цыпнятов и Виктор Тютченко. Итог матча - 10:0.

«Кременчуг» - «Ледяные Волки» 10:0 (2:0; 4:0; 4:0)

Шайбы: 1:0 Полищук - штраф. бр., 05:55. 2:0 Киселёв (Фурса, Муртищев), 18:44. 3:0 Киселёв (Ворона), 22:15. 4:0 Киселёв (Фурса), 23:15. 5:0 Кривошапкин (Тютченко, Красильников), 38:05. 6:0 Ворона (Гриценко, Савченко), 38:59. 7:0 Толстушко (Красильников), 47:59. 8:0 Кривошапкин (Красильников), 51:06. 9:0 Цыпнятов (Полищук, Горлушко), 53:42. 10:0 Тютченко (Ворона, Толстушко), 54:48.