Торонто на характере обыграл Анахайм, Даллас минимально одолел Бостон в НХЛ

Пять матчей из шести не закончились в основное время, а в двух пришлось пробивать серии буллитов.

Пять матчей из шести в НХЛ не закончились в основное время, а в двух пришлось пробивать серии буллитов. Даллас – Бостон – 1:0 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 1:0) Шайбы: 1:0 – 61 Дикинсон (Янмарк-Нюлен) Виннипег – Баффало – 1:2 Б (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 0:1) Шайбы: 1:0 – 27 Коннор (Литтл, Лайне), 1:1 – 40 Скиннер (Далин, Айкел) Чикаго – Лос-Анджелес – 1:2 Б (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1) Шайбы: 0:1 – 30 Тоффоли, 1:1 – 42 Саад (Форслинг, Тэйвс) Колорадо – Вашингтон – 2:3 ОТ (1:0, 0:2, 1:0, 0:1) Шайбы: 1:0 – 1 Седерберг (Бэрри, Джост), 1:1 – 28 Смит-Пелли (Бойд, Стивенсон), 1:2 – 38 Овечкин (Уилсон, Бэкстрем), 2:2 – 57 Уилсон (Коул, Калверт), 2:3 – 60 Бэкстрем (Уилсон, Карлсон) Вегас – Сент-Луис – 1:4 (1:1, 0:3, 0:0) Шайбы: 0:1 – 6 О′Райлли (Шварц, Тарасенко), 1:1 – 6 Каррье (Теодор, Бельмар), 1:2 – 27 О′Райлли (Тарасенко, Шварц), 1:3 – 36 Шенн (Бозак, Эдмундсон), 1:4 – 37 Сундквист (Данн) Анахайм - Торонто - 1:2 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 0:1) Шайбы: 0:1 Марло (Гардинер, Кадри), 5:42, 1:1 Оберг (Ритчи, Хенрик), 38:35, 1:2 Райлли (Марнер), 63:17.

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