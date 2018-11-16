Айлендерс в результативном матче обыграл Рейнджерс, Питтсбург уступил Тампе в НХЛ

"Монреаль" на выезде одолел "Калгари".

Накануне состоялось девять поединков регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. О их результатах сообщает официальный сайт соревнований. «Аризона» – «Нэшвилл» – 2:1 (1:0, 1:0, 0:1) Шайбы: 1:0 Грабнер (Коннотон), 7:16, ГМ, 2:0 Димерс (Фишер, Экман–Ларссон), 24:09, 2:1 Бонино (Уотсон, Йоси), 52:09. Вратари: Кюмпер – Ринне «Калгари» – «Монреаль» – 2:3 (0:1, 2:0, 0:2) Шайбы: 0:1 Татар (Галлахер, Дано), 8:00, 1:1 Ткачак (Джиордано, Линдхольм), 23:43, ГБ, 2:1 Ткачак (Броди, Джиордано), 35:53, 2:2 Друэн (Э. Шоу, Доми), 48:32, 2:3 Лехконен (Котканиеми, Юулсен), 52:14. Вратари: Смит – Прайс «Сан–Хосе» – «Торонто» – 3:5 (3:2, 0:2, 0:1) Шайбы: 0:1 Таварес (Марнер, Райлли), 2:10, 1:1 Лабанк (Э. Карлссон, Райан), 5:28, 1:2 Капанен (Марло, Дермотт), 11:47, 2:2 Павелски (Бернс, Э. Карлссон), 12:51, ГБ, 3:2 Власик (Павелски, Майер), 18:21, 3:3 Лейво (Эннис, Готье), 22:30, 3:4 Капанен (Марнер), 32:06, ГБ, 3:5 Марнер (Андерсен), 53:54. Вратари: Джонс – Андерсен «Питтсбург» – «Тампа–Бэй» – 3:4 (2:1, 1:3, 0:0) Шайбы: 1:0 Хернквист (Кессел, Летанг), 10:33, ГБ, 2:0 Кессел (Малкин, Хернквист), 13:49, ГБ, 2:1 Пойнт (Джонсон, Кучеров), 19:57, ГБ, 2:2 Пойнт (Стэмкос, Кучеров), 20:41, ГБ, 2:3 Пойнт (Миллер, Кучеров), 21:28, ГБ, 3:3 Хернквист (Малкин), 24:29, 3:4 Гурд (Сергачев, Киллорн), 27:56, ГБ. Вратари: Мюррей – Доминге «Оттава» – «Детройт» – 2:1 (1:0, 1:1, 0:0) Шайбы: 1:0 Сиси (Дюшен, Стоун), 19:21, 1:1 Расмуссен (Грин, Дэйли), 23:55, 2:1 Батерсон (Дюшен), 27:05, ГБ. Вратари: Андерсон – Ховард «Миннесота» – «Ванкувер» – 6:2 (2:0, 3:1, 1:1) Шайбы: 1:0 Койл (Бродин, Койву), 5:37, 2:0 Койву, 7:43, ГБ, 3:0 Нидеррайтер (Койву, Гринуэй), 21:46, ГБ, 3:1 Хорват (Годетт), 26:26, ГБ, 4:1 Стаал (Гранлунд, Сутер), 27:02, 5:1 Дамба (Браун, Фер), 33:12, 6:1 Зукер (Стаал, Сутер), 45:27, 6:2 Гранлунд (Стэчер, Арчибальд), 45:53. Вратари: Дубник – Бахман «Коламбус» – «Флорида» – 7:3 (0:2, 3:1, 4:0) Шайбы: 0:1 Бьюгстад (Матесон, Мальгин), 1:44, 0:2 Экблад (Хоффман, Матесон), 6:45, ГБ, 1:2 Аткинсон (Веннберг), 20:28, ГМ, 2:2 Дубински (Веренски, Веннберг), 23:46, 3:2 Дюбуа (Дюклер, Аткинсон), 26:16, 3:3 Яндл (Трочек, Юбердо), 33:12, ГБ, 4:3 Хянникяйнен (Дэлпи, Савар), 44:01, 5:3 Дюклер (Дюбуа, Нутиваара), 48:59, 6:3 Андерсон (Дженнер, Фолиньо), 52:57, 7:3 Дженнер (п.в., Мюррей, Дубински), 54:51. Вратари: Корписало – Луонго «Филадельфия» – «Нью–Джерси» – 0:3 (0:1, 0:0, 0:2) Шайбы: 0:1 Андерсон (Сени, Коулман), 3:45, 0:2 Палмиери (Коулман, Зэйджак), 53:52, 0:3 Коулман (п.в., Палмиери), 56:58. Вратари: Эллиотт (Пикар) – Кинкейд «Айлендерс» – «Рейнджерс» – 7:5 (2:2, 3:1, 2:2) Шайбы: 0:1 Крайдер (Пионк, Зибанежад), 5:00, ГБ, 0:2 Клаессон (Хауден), 5:35, 1:2 Бовилье (Хикки, Филппула), 9:35, 2:2 Нельсон (Ледди, Эберле), 10:38, 3:2 Бовилье (Филппула, Комаров), 22:24, 3:3 Хэйс (мен.), 23:21, ГМ, 4:3 Бовилье (бол., Бойчак, Барзал), 25:13, ГБ, 5:3 Ли (бол., Ледди, Бэйли), 34:04, ГБ, 6:3 Комаров (Филппула, Бовилье), 49:56, 6:4 Крайдер (бол., Пионк, Георгиев), 53:13, ГБ, 6:5 Хитил (Наместников, Шаттенкирк), 57:31, 7:5 Клаттербак (п.в., Нельсон), 59:39. Вратари: Грайсс – Лундквист (Георгиев)

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