Виннипег победил Вашингтон, Чикаго одолел Сент-Луис в чемпионате НХЛ
Накануне состоялись очередные поединки регулярного чемпионата НХЛ. О их результатах сообщает официальный сайт соревнований.
Чикаго – Сент-Луис – 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)
Шайба: 1:0 – 24 Сибрук (Кэйн, Тэйвс).
Вратари: Кроуфорд 28/28 – Аллен 18/19.
Виннипег – Вашингтон – 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)
Шайбы: 0:1 – 13 Врана (Орлов, Боуи), 1:1 – 25 Шайфли (Уилер, Коннор), 2:1 – 52 Чьяро (Танев), 3:1 – 59 Коннор.
Вратари: Хеллибак 27/28 – Копли 21/23.
Колорадо – Бостон – 6:3 (1:2, 1:1, 4:0)
Шайбы: 1:0 – 10 Ландескуг (Рантанен), 1:1 – 16 Пастрняк (Крейчи, Бэкес), 1:2 – 19 Дебраск, 1:3 – 23 Дебраск (Бержерон, Пастрняк), 2:3 – 28 Рантанен (Бэрри, Маккиннон), 3:3 – 42 Калверт, 4:3 – 49 Маккиннон (Коул, Рантанен), 5:3 – 55 Джост (Керфут, Жирар), 6:3 – 59 Керфут (Седерберг, Жирар).
Вратари: Варламов 20/23 – Галак 19/25.
Вегас – Анахайм – 5:0 (1:0, 3:0, 1:0)
Шайбы: 1:0 – 17 Так (Миллер, Пачиоретти), 2:0 – 21 Икин (Пачиоретти, Так), 3:0 – 27 Холден, 4:0 – 29 Икин (Карпентер), 5:0 – 45 Гика (Холден, Носек).
Вратари: Флери 29/29 – Миллер 11/13, Гибсон 9/12.