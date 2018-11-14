Кременчуг обыграл Днепр в матче лидеров Украинской хоккейной лиги

Белоцерковский "Белый Барс" одолел "Ледяных Волков".

Сегодня, 14 ноября, состоялись два матча перенесённого 27 тура чемпионата Украины по хоккею. В одном из них "Кременчуг" дома минимально обыграл "Днепр" - 1:0

Как сообщает официальный сайт УХЛ, очень плотную борьбу вели команды на протяжении всего поединка, однако право открыть счёт в матче выпало капитану «Кременчуга» Тимуру Гриценко, который в большинстве расписался в воротах Олега Петрова, подарив своей команде хоть и шаткое, но всё же преимущество.

Отметим, что эта шайба "горожан" стала единственной в этом матче. Остальные два периода команда Дмитрия Пидгурского старалась отыграться и вернуться в игру, но все попытки дебютанта чемпионата сводил на нет голкипер кременчужан Георгий Бояршинов. И даже шестой полевой игрок на последних секундах встречи не помог херсонцам сравнять счёт и перевести игру в овертайм.

Таким образом «Кременчуг» с 44 набранными очками закрепляется на первой строчке в турнирной таблице, а «Днепр», отставая на 7 очков и имея в запасе один матч, остаётся на второй строчке.

«Кременчуг» – «Днепр» 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

В другом поединке дня белоцерковский "Белый Барс" справился с "Ледяными Волками" - 3:1. После двух периодов в счете вели гости - во второй двадцатиминутке шайбу забросил Михаил Бурнатов. Однако в заключительном периоде хозяева взяли дело в свои руки и забросили три шайбы - отличились Павел Таран, Евгений Тимченко и Никита Лесников.

"Барсы" с 17-ю очками закрепились на четвертом месте, а "Волки" продолжают занимать последнюю строчку.

"Белый Барс" - "Ледяные Волки" - 3:1 (0:0, 0:1, 3:0)