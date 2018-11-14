Сборная Украины по хоккею получила нового тренера

Известный в прошлом хоккеист Андрей Срюбко возглавил национальную сборную.

Во вторник, 13 ноября, на заседании Исполнительного комитета Федерации хоккея Украины был рассмотрен ряд актуальных вопросов, связанных с подготовкой сборных команд к чемпионатам мира и работе по организации чемпионата Украины.

Главным в повестке дня был вопрос о назначении главного тренера национальной мужской сборной Украины. Было принято единогласное решение - назначить главным тренером национальной команды Андрея Срюбко, сообщает официальный сайт ФХУ.

Андрей Срюбко - известный в прошлом украинский хоккеист. За свою тренерскую карьеру работал ассистентом главного тренера в ХК Дмитров (Россия) (2013 - 2014), молодежной сборной Украины (2014 - 2015), ХК Донбасс (2016 - 2017), главным менеджером в национальной мужской команде Украины ( 2014-2015) и старшим тренером молодежной сборной Украины (2017 - 2018).