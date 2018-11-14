Сан-Хосе обыграл Нэшвилл, Питтсбург уступил Нью-Джерси в чемпионате НХЛ

Состоялись матчи регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Накануне состоялись очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ. О их результатах сообщает официальный сайт соревнований. Филадельфия – Флорида – 1:2 (0:0, 0:2, 1:0) Шайбы: 0:1 – 28 Экблад (Хоффман, Ватрано), 0:2 – 37 Дадонов (Барков), 1:2 – 43 Ворачек (Кутюрье, Линдблум) Нью-Джерси – Питтсбург – 4:2 (1:1, 1:0, 2:1) Шайбы: 1:0 – 1 Зэйджак (Сиверсон, Холл), 1:1 – 13 Кессел (Малкин, Кросби), 2:1 – 28 Сиверсон (Братт, Холл), 2:2 – 44 Генцел (Кессел, Кросби), 3:2 – 48 Холл (Палмиери, Зэйджак), 4:2 – 59 Холл (Ноусен) Айлендерс – Ванкувер – 5:2 (3:1, 0:1, 2:0) Шайбы: 0:1 – 2 Лайпсик (дель Зотто, Хорват), 1:1 – 5 Бэйли (Барзэл), 2:1 – 5 Кюнхакль (Филппула, Комаров), 3:1 – 14 Эберле (Лэдд, Нелсон), 3:2 – 22 Виртанен (Лайпсик, Эрикссон), 4:2 – 43 Кюнхакль (Нелсон, Эберле), 5:2 – 57 Клаттербак (Бойчак, Барзэл) Детройт – Аризона – 6:1 (3:0, 1:0, 2:1) Шайбы: 1:0 – 10 Манта (Грин, Нильсен), 2:0 – 12 Чоловски (Бертуцци, ДеКайзер), 3:0 – 17 Расмуссен (Грин, Ларкин), 4:0 – 31 Гленденинг (Дженсен, Абделькадер), 5:0 – 41 Атанасиу (Хелм), 6:0 – 47 Грин (Нильсен, Атанасиу), 6:1 – 51 Крауз (Строум, Хиностроза) Баффало – Тампа-Бэй – 2:1 (1:0, 1:1, 0:0) Шайбы: 1:0 – 17 Скиннер (Райнхарт, Болье), 2:0 – 25 Окпосо (Болье, Шири), 2:1 – 25 Чирелли (Гурде, Киллорн) Миннесота – Вашингтон – 2:5 (0:2, 1:1, 1:2) Шайбы: 0:1 – 6 Орлов (Бураковски, Эллер), 0:2 – 19 Уилсон (Кузнецов, Орлов), 0:3 – 23 Бураковски (Коннолли, Эллер), 1:3 – 31 Койву, 1:4 – 47 Орлов (Нисканен, Овечкин), 1:5 – 49 Оши (Врана, Бэкстрем), 2:5 – 54 Дамба (Фолиньо, Койву) Эдмонтон – Монреаль – 6:2 (2:1, 1:1, 3:0) Шайбы: 1:0 – 3 Беннинг (Драйзайтль, Макдэвид), 1:1 – 5 Доми (Джулсен, Шоу), 2:1 – 16 Драйзайтль (Макдэвид), 2:2 – 21 Шоу (Петри, Друэн), 3:2 – 23 Каджула (Беннинг, Чейссон), 4:2 – 45 Нюджент-Хопкинс (Строум, Рассел), 5:2 – 52 Рассел (Хайра, Грэвел), 6:2 – 58 Нерс (Драйзайтль, Макдэвид) Сан-Хосе – Нэшвилл – 5:4 (3:0, 0:3, 2:1) Шайбы: 1:0 – 5 Серенсен, 2:0 – 7 Павелски (Гертл, Карлссон), 3:0 – 16 Суомела, 3:1 – 24 Смит (Форсберг, Джохансен), 3:2 – 25 Форсберг, 3:3 – 37 Форсберг (Смит), 3:4 – 42 Грималди (Ирвин, Фиала), 4:4 – 53 Торнтон (Браун, Серенсен), 5:4 – 53 Павелски (Бернс, Серенсен) Лос-Анджелес – Торонто – 1:5 (1:2, 0:3, 0:0) Шайбы: 0:1 – 2 Кадри (Марнер, Таварес), 0:2 – 6 Таварес (Райлли), 1:2 – 14 Кемпе (Фанюф), 1:3 – 21 Райлли (Таварес), 1:4 – 24 Юнссон (Линдхольм, Дермотт), 1:5 – 27 Кадри (Марнер, Марло)

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