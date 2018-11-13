«Белый Барс» обыграл «Ледяных Волков» в сверхрезультативном матче УХЛ

Игра в Киеве завершилась со счетом 5:7.

В Киеве матчем «Ледяных Волков» против «Белого Барса» завершился 16-й тур чемпионата Украины по хоккею – чемпионата Украинской хоккейной лиги.

Игра завершилась со счетом 5:7, сообщает официальный сайт лиги.

Уже к середине первого периода «барсы» горели 0:2, и киевляне, казалось бы, завладели достаточно комфортным игровым преимуществом. Однако, на старте второго периода Евгений Тимченко сделал дубль, сравняв шансы команд на победу.

К экватору поединка команды обменялись заброшенными шайбами – на точные броски Михаила Бурнатова и Никиты Шабанова, который реализовал штрафной бросок, "барсы" ответили голами Даниила Печерских и Владислава Куцевича.

Под завесу периода киевляне "посыпались" и пропустили ещё две шайбы – сначала Евгений Тимченко оформил хет-трик, а потом дубль сделал Владислав Куцевич.

Третья двадцатиминутка прошла по сценарию первых двух – команды поочередно владели преимуществом и ещё по разу смогли поразить ворота противника. Сначала Николай Дворник прошил Кирилла Кучера, а потом точным броском ответил Сергей Логач, установив окончательный счёт.

Таким образом, «Белый Барс» благодаря сегодняшней победе обогнал МХК «Динамо» в турнирной таблице и закрепился на четвёртой строчке, а «Ледяные Волки» так и остались на последнем месте.

Отметим, что уже завтра, 14 ноября, в 18:45 в Белой Церкви «Белый Барс» и «Ледяные Волки» встретятся вновь, но уже в рамках перенесённого 22 тура УХЛ.

«Ледяные Волки» - «Белый Барс» 5:7 (2:0, 2:6, 1:1)

Шайбы: 0:1 Шапиро (Фроленко, Черемнов - больш.), 00:37. 0:2 Шабанов (Чикида, Шапиро), 13:03. 1:2 Тимченко (Бородай), 20:36. 2:2 Тимченко (Таран, Куцевич), 24:10. 2:3 Бурнатов (Н. Дворник), 25:00. 3:3 Бородай (Печерских, Тимченко - больш.), 27:41. 4:3 Куцевич (Лесников), 28:12. 4:4 Шабанов - буллит, 28:55. 4:5 Тимченко (Таран, Буняк - больш.), 32:44. 4:6 Куцевич (Лесников), 33:04. 5:6 Н. Дворник (Шабанов), 49:31. 5:7 Логач (Ядловский, Куцевич - больш.), 56:51.