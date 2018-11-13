"Чикаго" потерпел восьмое поражение подряд в регулярном чемпионате НХЛ

Блэкхокс проиграли Каролине в овертайме со счетом 2:3.

В ночь на вторник вНациональной хоккейной лиге состоялись ряд матчей, в одном из которых "Чикаго Блэкхокс" потерпел восьмое поражение подряд.

Блэкхокс проиграли Каролине в овертайме со счетом 2:3, сообщает официальный сайт лиги.

"Чикаго" (6-8-4) не смог удержать преимущество в две шайбы и проиграл в восьмой раз подряд, в том числе в третий раз после увольнения Джоэла Кенневилля. В воротах "Блэкхокс" сыграл Кэм Уорд, впервые встретившийся со своей бывшей командой и сделавший 37 сэйвов. В составе "Харрикейнз" в 2006 году он стал обладателем Кубка Стэнли и выиграл "Конн Смайт Трофи".

"Каролина" (8-7-3) забила три раза подряд начиная со второго периода и одержала вторую победу за последние восемь игр. Причем обе были одержаны в матчах с "Чикаго".

Решающий гол на второй минуте овертайма забил Себастьян Ахо, прервавший 12-матчевую голевую засуху.

Также у "Харрикейнз" забивали Тейво Теравайнен и Майкл Ферланд, а Андрей Свечников отметился двумя передачами. В конце третьего периода второй номер драфта-2018 покинул лед после силового приема у борта защитника Брента Сибрука, но после прохождения проверки на сотрясение мозга вернулся на площадку. Бывший вратарь "Блэкхокс" Скотт Дарлинг сделал 33 сэйва. У "Чикаго" голами отметились Джонатан Тэйвз и Алекс Дебринкат.

"Я верю, что мы находимся на правильном пути, - сказал тренер "Чикаго" Джереми Коллитон. - Я верю, что вскоре у нас все наладится. У нас очень хорошие игроки. Когда все идет не по-твоему долгое время, выбраться сложно. Но мы найдем путь наверх".

НХЛ. Регулярный чемпионат.

12 ноября.

Рейнджерс – Ванкувер – 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)

Шайбы: 0:1 – 23 Голдобин (Хаттон, Мотте), 1:1 – 32 Хитил (Пионк, Крайдер), 2:1 – 51 Хауден (Фаст, Веси).

Каролина – Чикаго – 3:2 ОТ (0:1, 2:1, 0:0, 1:0)

Шайбы: 0:1 – 9 Тэйвс (Кэйн, Йокихарью), 0:2 – 30 Дебринкат (Кемпф, Кагун), 1:2 – 34 Терявяйнен (Ахо), 2:2 – 35 Ферланд (Свечников), 3:2 – 61 Ахо (Свечников, Фолк).

Даллас – Коламбус – 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

Шайбы: 0:1 – 21 Эткинсон (Джонс), 1:1 – 38 Радулов (Бенн, Хейсканен), 1:2 – 50 Дюбуа (Мюррей, Эткинсон).

Анахайм – Нэшвилл – 2:1 Б (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 2:1)

Шайбы: 1:0 – 39 Гецлаф (Линдхольм, Ракелль), 1:1 – 43 Фиала (Смит, Террис).