"Колорадо" прервал серию из пяти поражений в НХЛ победой в Эдмонтоне

Эвеланш выиграли в гостях у Ойлерз со счетом 1:4.

В ночь на понедельник в Национальной хоккейной лиге состоялся ряд матчей, в одном из которых "Колорадо Эвеланш" прервали серию из пяти поражений подряд.

Команда обыграла на выезде "Эдмонтон Ойлерз" со счетом 1:4, сообщает официальный сайт лиги.

Гол и передача Микко Рантанена, а также 26 сэйвов Семена Варламова позволили "Колорадо" (8-6-3) прервать серию из пяти поражений. А Рантанен с 26 очками снова занимает первое место в споре лучших бомбардиров лиги.

Первой звездой матча стал защитник Тайсон Бэрри, забивший гол и сделавший передачу. Единственный гол "Эдмонтона" (8-8-1) при счете 0:4 забил Тай Рэтти, а "Ойлерз" потерпели четвертое поражение подряд.

Капитан "Эдмонтона" Коннор Макдэвид остался без очков во второй раз за три матча. Всего он набирал баллы в 14 из 17 игр сезона.

НХЛ. Регулярный чемпионат.

11 ноября.

Сент-Луис – Миннесота – 2:3 (1:0, 1:2, 0:1)

Шайбы: 1:0 – 19 Сундквист (Барбашев), 1:1 – 21 Паризе (Брудин, Нидеррайтер), 1:2 – 21 Эрикссон Эк (Койл, Гринуэй), 2:2 – 29 Пьетранжело (О′Райлли, Шварц), 2:3 – 47 Гранлунд (Цукер)

Флорида – Оттава – 5:1 (0:1, 5:0, 0:0)

Шайбы: 0:1 – 18 Дзингел (Лажойе, Тирни), 1:1 – 23 Барков (Дадонов, Хоффман), 2:1 – 26 Юбердо (Йэндл, Трочек), 3:1 – 34 Барков (Хоффман, Киселевич), 4:1 – 36 Брауэр (Ламмикко, Сивиур), 5:1 – 38 Ватрано (Киселевич, Юбердо)

Вашингтон – Аризона – 1:4 (0:1, 1:2, 0:1)

Шайбы: 0:1 – 16 Хиностроза (Паник, Строум), 0:2 – 31 Паник, 1:2 – 32 Бэкстрем (Боуи, Овечкин), 1:3 – 34 Гальченюк (Экман-Ларссон, Перлини), 1:4 – 58 Степан (Келлер, Гальченюк)

Виннипег – Нью-Джерси – 5:2 (2:1, 3:1, 0:0)

Шайбы: 1:0 – 3 Рословик (Бафлин), 2:0 – 3 Шайфли (Элерс, Уилер), 2:1 – 7 Сени (Сиверсон, Братт), 3:1 – 22 Шайфли (Труба), 3:2 – 23 Колман (Сиверсон), 4:2 – 27 Элерс (Уилер, Шайфли), 5:2 – 32 Перро (Коннор, Литтл)

Бостон – Вегас – 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)

Шайбы: 1:0 – 2 Хейнен (Бьорк), 2:0 – 17 Лоузон (Мур, Курали), 3:0 – 20 Маршанд (Пастрняк, Бержерон), 3:1 – 30 Икин (Так), 4:1 – 56 Пастрняк (Крейчи, Крюг)

Сан-Хосе – Калгари – 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Шайбы: 1:0 – 1 Кэйн (Донской, Павелски), 2:0 – 21 Донской (Павелски, Кэйн), 2:1 – 26 Монахан (Янковски), 3:1 – 59 Павелски (Гертл, Майер)

Эдмонтон – Колорадо – 1:4 (0:2, 0:2, 1:0)

Шайбы: 0:1 – 1 Рантанен (Ландескуг, Маккиннон), 0:2 – 15 Седерберг (Бэрри, Калверт), 0:3 – 25 Керфут (Седерберг, Жирар), 0:4 – 30 Бэрри (Рантанен, Маккиннон), 1:4 – 49 Рэтти (Лучич, Ларссон)