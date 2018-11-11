"Чикаго" уступил в седьмой раз подряд в регулярном чемпионате НХЛ

Блэк Хоукс уступили Филадельфии Флайерз со счетом 0:4.

В Национальной хоккейной лиге в ночь на субботу состоялся ряд матчей регулярного чемпионата, в одном из которых Чикаго Блэк Хоукс проиграли Филадельфии Флайерз.

Матч закончился со счетом 0:4, сообщает официальный сайт лиги.

Джереми Коллитон проиграл и второй матч на посту главного тренера "Чикаго" (6-8-3), а общая неудачная серия "Блэкхокс" достигла семи игр. Также "Чикаго" в 14-й раз подряд проиграл в Филадельфии (0-13-1), где последняя победа была ими добыта 9 ноября 1996 года.

"Кое-что хорошее нам удавалось, - сказал Коллитон. - В первом периоде мы играли на скорости, постоянно давили и играли как единое целое, заставляя соперника часто терять шайбу. Я бы хотел, чтобы так команда играла все 60 минут. Этого будет достаточно для прорыва в атаке".

Победу "Флайерз" (9-7-1), которые набрали очки в шестой игре подряд (5-0-1), принесли 3 (2+1) очка Шона Кутюрье и 33 сэйва Брайана Эллиотта, который оформил первый шатаут в сезоне. Клод Жиру забил гол и сделал две передачи и вышел на четвертое место в списке бомбардиров (699 очков) в истории "Филадельфии", обойдя Рика Маклиша.

НХЛ. Регулярный чемпионат.

10 ноября.

Баффало – Ванкувер – 4:3 (1:0, 0:2, 2:1, 0:0, по буллитам – 1:0)

Шайбы: 1:0 – 4 Болье (Далин, Окпосо), 1:1 – 38 Эрикссон (Хорват, Гранлунд), 1:2 – 39 Виртанен (Руссель), 1:3 – 43 Гадбрэнсон (Руссель, Эрикссон), 2:3 – 57 Скиннер (Ристолайнен, Райнхарт), 3:3 – 58 Райнхарт (Далин, Ристолайнен).

Филадельфия – Чикаго – 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)

Шайбы: 1:0 – 14 Жиру, 2:0 – 29 Кутюрье (Жиру), 3:0 – 44 Кутюрье (Проворов, Жиру), 4:0 – 58 Патрик (Кутюрье).

Даллас – Нэшвилл – 4:5 (1:0, 2:1, 1:3)

Шайбы: 1:0 – 13 Питлик (Факса), 1:1 – 20 Хартман, 2:1 – 26 Сегин (Ничушкин, Хонка), 3:1 – 34 Спецца, 3:2 – 40 Джохансен (Арвидссон, Йоси), 3:3 – 41 Вебер (Битетто, Фиала), 4:3 – 48 Гурьянов (Бенн, Глисон), 4:4 – 59 Йоси (Форсберг, Джохансен), 4:5 – 62 Экхольм (Суббан, Террис).

Бостон – Торонто – 5:1 (1:0, 2:1, 2:0)

Шайбы: 1:0 – 16 Бержерон (Пастрняк), 2:0 – 25 Пастрняк (Гжельчик, Бержерон), 3:0 – 30 Пастрняк (Бержерон, Маршанд), 3:1 – 39 Таварес (Райлли, Марнер), 4:1 – 54 Нордстрем (Крейчи), 5:1 – 54 Пастрняк (Крюг, Маршанд).

Монреаль – Вегас – 5:4 (0:2, 3:1, 2:1)

Шайбы: 0:1 – 17 Хант (Гика, Карлссон), 0:2 – 18 Маршессо (Карлссон, Смит), 1:2 – 26 Юдон (Котканиеми, Мете), 2:2 – 27 Шоу (Доми, Друэн), 3:2 – 29 Котканиеми (Агостино, Лехконен), 3:3 – 34 Так (Икин, Миллер), 3:4 – 43 Карлссон (Хант, Гика), 4:4 – 49 Шоу (Петри, Доми), 5:4 – 52 Татар (Дано).

Тампа-Бэй – Оттава – 4:6 (1:2, 3:0, 0:4)

Шайбы: 0:1 – 4 Дюшен (Уайт), 0:2 – 7 Райан (Сиси), 1:2 – 8 Жозеф (Коберн, Сергачев), 2:2 – 20 Хедман (Василевский), 3:2 – 29 Коберн (Жозеф, Киллорн), 4:2 – 34 Жозеф (Киллорн, Чирелли), 4:3 – 40 Ткачак, 4:4 – 48 Уайт (Райан, Ткачак), 4:5 – 50 Дзингел (Дюшен), 4:6 – 59 Стоун (Райан, Дюшен).

Флорида – Айлендерс – 4:2 (1:1, 1:1, 2:0)

Шайбы: 1:0 – 6 Мальгин (Бьюгстэд, Макканн), 1:1 – 7 Барзэл (Ли), 1:2 – 28 Нелсон (Кюнхакль, Мэйфилд), 2:2 – 39 Хоффман (Мэтисон, Дадонов), 3:2 – 44 Барков (Йэндл), 4:2 – 59 Брауэр (Юбердо).

Питтсбург – Аризона – 4:0 (0:0, 3:0, 1:0)

Шайбы: 1:0 – 26 Кросби (Генцел, Кессел), 2:0 – 28 Симон (Мяяття, Раст), 3:0 – 39 Хернквист (Джонсон, Симон), 4:0 – 47 Думулин (Генцел, Кросби).

Каролина – Детройт – 3:4 (1:1, 2:0, 0:2)

Шайбы: 0:1 – 8 Атанасиу (Нильсен, Дженсен), 1:1 – 16 Макгинн (Ди Джузеппе, Флери), 2:1 – 28 Ферланд (Ахо, Терявяйнен), 3:1 – 37 Хэмилтон (Ахо, Терявяйнен), 3:2 – 46 Манта (Нюквист, Атанасиу), 3:3 – 49 Манта (Ларкин, Хелм).

Коламбус – Рейнджерс – 4:5 (1:1, 3:3, 0:0)

Шайбы: 0:1 – 5 Зибанежад (Наместников, Бучневич), 1:1 – 19 Эткинсон (Джонс, Дюбуа), 1:2 – 26 Бучневич (Веси), 1:3 – 28 Крайдер (Деанджело, Хэйс), 2:3 – 31 Дюбуа (Панарин, Джонс), 3:3 – 32 Фолиньо (Нутиваара, Дженнер), 4:3 – 36 Веннберг (Джонс), 4:4 – 39 Веси (Шаттенкирк, Хэйс).

Лос-Анджелес – Калгари – 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)

Шайба: 0:1 – 2 Хэмоник (Царник, Хэнифин).