«Донбасс» в напряжённой борьбе обыграл МХК «Динамо» в матче УХЛ

Игра в Дружковке завершилась со счетом 2:0.

В Дружковке состоялся матч 16-го тура чемпионата Украинской хоккейной лиги между «Донбассом» и МХК «Динамо».

История противостояний клубов в нынешнем сезоне насчитывала 3 встречи, завершившихся с общим счётом 13:10 в пользу дончан, сообщает официальный сайт лиги.

К удивлению болельщиков, игра не стала сверх-результативной. Первое же удаление харьковчан реализовал защитник «Донбасса» Владислав Гончаров, забросивший свою дебютную шайбу в Украинской хоккейной лиге. Второй период прошёл на встречных курсах, но уверенно играли голкиперы обеих команд.

МХК «Динамо» и «Донбасс» поочерёдно владели преимуществом и в третьем периоде. Лишь на 57-й минуте Виктор Захаров смог удвоить счёт и прервать 6-матчевую безголевую серию, воспользовавшись удобной передачей Александра Костикова. Харьковчане выпустили шестого полевого игрока на последних секундах встречи, но "размочить" Богдана Дьяченко не смогли – он оформил второй шатаут в сезоне.

Таким образом «Донбасс» сократил отставание от «Днепра» до 7 очков, однако херсонцы имеют одну игру в запасе. МХК «Динамо» же опережает «Белый Барс» на один балл, но белоцерковцы свой 16-й матч сыграют уже 13 ноября против «Ледяных Волков».

«Донбасс» - МХК «Динамо» 2:0 (1:0; 0:0; 0:0)

Шайбы: 1:0 Гончаров (Кирющенков - больш.), 11:45. 2:0 Захаров (Костиков, Кирющенков), 56:21.