Сент-Луис всухую обыграл СанХосе в центральном матче дня НХЛ

Игра завершилась со счетом 4:0.

В ночь на субботу в Национальной хоккейной лиге состоялись очередные матчи регулярного чепионата в центральном из которых Сент-луис Блюз всухую обыграли Сан-Хосе Шаркс.

Матч закончился со счетом 4:0, сообщает официальный сайт лиги.

33 сэйва Чэда Джонсона позволили "Сент-Луису" (6-5-3) выиграть четвертый матч из пяти, а вратарю - оформить восьмой в карьере шатаут (и первый с 30 ноября 2016 года). В последних двух матчах Джонсон пропустил один гол с 72 бросков и сделал 58 сэйвов подряд.

Джейден Шварц и Александр Стин набрал по 2 (1+1) очка, Тайлер Бозак отметился двумя передачами, а Владимир Тарасенко ассистировал победной шайбе и продлил результативную серию до шести матчей.

"Сан-Хосе" впервые в сезоне потерпел два поражения подряд и во второй раз не забил ни разу. Вратарь "Шаркс" Аарон Делл сделал 27 сэйвов. В составе "Блюз" первый матч в сезоне провел нападающий Никита Сошников, сыгравший 6:41 минуту.

НХЛ. Регулярный чемпионат.

09 ноября.

Торонто – Нью-Джерси – 6:1 (1:0, 4:1, 1:0)

Шайбы: 1:0 – 12 Таварес (Райлли, Хэйнси), 2:0 – 21 Кадри (Марло), 3:0 – 25 Браун (Хэйнси, Линдхольм), 3:1 – 27 Зэйджак (Колман), 4:1 – 35 Юнссон (Линдхольм, Гардинер), 5:1 – 37 Райлли (Кадри), 6:1 – 52 Эннис

Вашингтон – Коламбус – 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)

Шайбы: 0:1 – 17 Бьоркстранн (Веннберг, Фолиньо), 1:1 – 27 Нисканен (Кузнецов, Бэкстрем), 1:2 – 45 Дюклер (Веренски, Панарин)

Детройт – Рейнджерс – 3:2 (0:0, 0:2, 2:0)

Шайбы: 0:1 – 37 Шаттенкирк (Хэйс, Деанджело), 0:2 – 38 Пионк (Бучневич, Зибанежад), 1:2 – 41 Абделькадер (Нюквист), 2:2 – 57 Атанасиу (Крунвалль, Нильсен), 3:2 – 64 Ларкин (Грин, Атанасиу)

Сент-Луис – Сан-Хосе – 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)

Шайбы: 1:0 – 14 Пьетранжело (Тарасенко), 2:0 – 25 О′Райлли (Шварц), 3:0 – 33 Шварц (Стеен, Бозак), 4:0 – 52 Стеен (Парайко, Бозак)

Виннипег – Колорадо – 5:2 (2:0, 0:0, 3:2)

Шайбы: 1:0 – 10 Коннор (Уилер, Шайфли), 2:0 – 13 Шайфли (Уилер, Моррисси), 2:1 – 42 Джонсон (Задоров, Седерберг), 3:1 – 45 Элерс (Уилер), 3:2 – 46 Джост (Керфут, Бэрри), 4:2 – 50 Лайне (Бафлин, Уилер), 5:2 – 58 Уилер (Шайфли)

Анахайм – Миннесота – 1:5 (0:1, 1:2, 0:2)

Шайбы: 0:1 – 1 Гринуэй (Койл, Эрикссон Эк), 0:2 – 23 Цукер (Сперджен, Гранлунд), 0:3 – 27 Гранлунд (Брудин, Цукер), 1:3 – 36 Оберг (Монтур, Линдхольм), 1:4 – 50 Брудин (Сперджен), 1:5 – 56 Гранлунд (Э.Стаал, Цукер)