Ванкувер переиграл Бостон в сверхрезультативном матче НХЛ с 13-ю голами

Игра завершилась со счетом 8:5.

В ночь на пятницу в Национальной хоккейной лиге состоялись очередные матчи регулярного чемпионата, в одном из которых Ванкувер Кэнакс забросил 8 шайб.

Матч Ванкувера против Бостон Брюинз завершился со счетом 8:5, сообщает официальный сайт лиги.

"Ванкувер" (10-6-1) продлил серию без поражений в основное время до пяти матчей (4-0-1), забив восемь голов "Бостону" (8-5-2). Самым результативным игроком стал Бо Хорват, оформивший дубль и сделавший две передачи. В последний раз "Кэнакс" забивали восемь голов 14 ноября 2009 года. В составе "Брюинз" 3 (2+1) очка набрал Джейк Дебраск, а Мэтт Гризлик и Дэнтон Хайнен забросили по первой в сезоне шайбе. Вратарь Ярослав Халак пропустил пять голов с 19 бросков и во втором периоде был заменен на Туукку Раска.

"Ни один из вратарей сегодня не был собой. Это проблема, но такое бывает", - сказал тренер "Бостона" Брюс Кэссиди, назвав главной проблемой то, что его форварды заблокировали недостаточно бросков.

Новичок "Ванкувера" Элиас Петтерссон сделал одну передачу. Он не смог стать четвертым игроком с 1920 года, забившим 11 голов в первых 11 матчах в карьере.

НХЛ. Регулярный чемпионат.

08 ноября.

Бостон – Ванкувер – 5:8 (1:1, 3:5, 1:2)

Шайбы: 0:1 – 2 Хорват, 1:1 – 13 Гжельчик (Дебраск, Крейчи), 2:1 – 20 Бержерон (Крюг), 2:2 – 27 Эрикссон (Гранлунд, Гадбрэнсон), 2:3 – 28 Хаттон (Голдобин, Хорват), 3:3 – 29 Дебраск (Крейчи, Нордстрем), 3:4 – 33 Эрикссон (Лайпсик, Хаттон), 3:5 – 34 Руссель (дель Зотто, Гранлунд), 4:5 – 37 Дебраск (Маршанд, Крюг), 4:6 – 39 Гадбрэнсон (Эрикссон, Хорват), 4:7 – 49 Хорват, 4:8 – 51 Виртанен (Петтерссон, Голдобин), 5:8 – 53 Хейнен (Крейчи, Гжельчик)

Флорида – Эдмонтон – 4:1 (0:0, 2:0, 2:1)

Шайбы: 1:0 – 26 Дадонов (Хоффман, Барков), 2:0 – 28 Бьюгстэд (Макканн, Киселевич), 2:1 – 40 Драйзайтль (Макдэвид), 3:1 – 43 Юбердо (Йэндл, Трочек), 4:1 – 59 Сивиур (Хоффман, Трочек)

Филадельфия – Аризона – 5:4 (2:1, 0:3, 2:0)

Шайбы: 1:0 – 1 Конекны (Кутюрье, Жиру), 2:0 – 5 Лоутон (Лехтеря), 2:1 – 8 Экман-Ларссон (Келлер, Гальченюк), 2:2 – 21 Ричардсон (Хиностроза, Грабнер), 2:3 – 26 Грабнер (Экман-Ларссон), 2:4 – 26 Степан, 3:4 – 42 Лоутон (Линдблум, Уис), 4:4 – 57 Уис (Гостисбеер), 5:4 – 61 Гостисбеер (Жиру, Ворачек)

Монреаль – Баффало – 5:6 (3:3, 2:1, 0:1)

Шайбы: 0:1 – 6 Соботка (Райнхарт, Родригес), 1:1 – 9 Друэн (Джорди Бенн, Доми), 1:2 – 14 Соботка (Райнхарт, Родригес), 2:2 – 14 Пека (Райлли, Делорье), 2:3 – 15 Шири (Сканделла, Миттлстадт), 3:3 – 16 Шоу (Доми, Друэн), 3:4 – 25 Скиннер (Поминвилл, Айкел), 4:4 – 30 Татар (Мете, Доми), 5:4 – 38 Делорье (Пека), 5:5 – 42 Скиннер (Айкел), 5:6 – 61 Ристолайнен

Оттава – Вегас – 3:5 (0:2, 1:1, 2:2)

Шайбы: 0:1 – 15 Маршессо (Так, Миллер), 0:2 – 19 Теодор (Хант, Карлссон), 1:2 – 37 Дюшен (Стоун, Шабо), 1:3 – 37 Холден (Так, Икин), 2:3 – 46 Дзингел (Боровецки, Тирни), 3:3 – 48 Шабо, 3:4 – 49 Каррье (Ривс, Бельмар), 3:5 – 52 Бельмар (Миллер)

Тампа-Бэй – Айлендерс – 4:2 (0:1, 2:0, 2:1)

Шайбы: 0:1 – 3 Бэйли (Нелсон), 1:1 – 25 Жозеф (Строльман, Киллорн), 2:1 – 31 Миллер (Стэмкос, Сергачев), 2:2 – 48 Бэйли (Барзэл, Пелек), 3:2 – 58 Джонсон (Гурде, Кучеров), 4:2 – 59 Стэмкос (Макдона, Миллер)

Чикаго – Каролина – 3:4 (0:3, 2:1, 1:0)

Шайбы: 0:1 – 4 Свечников (Валльмарк, Мартинук), 0:2 – 9 Слэвин (Валльмарк, Уильямс), 0:3 – 15 Ди Джузеппе (Фолк, Макгинн), 0:4 – 21 де Хаан (Терявяйнен, Ахо), 1:4 – 24 Кэйн (Густафссон, Анисимов), 2:4 – 30 Кемпф (Рутта, Саад), 3:4 – 43 Шмалц (Кэйн, Сибрук)

Даллас – Сан-Хосе – 4:3 (1:1, 2:1, 1:1)

Шайбы: 1:0 – 8 Шор (Ничушкин, Сегин), 1:1 – 14 Майер (Кутюр, Лабанк), 2:1 – 26 Сегин, 3:1 – 27 Смит (Хейсканен, Дикинсон), 3:2 – 31 Павелски (Торнтон, Бернс), 3:3 – 47 Кэйн (Бернс, Суомела), 4:3 – 54 Шор (Комо, Хетерингтон)

Лос-Анджелес – Миннесота 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)

Шайбы: 1:0 – 4 Маззин (Мартинес), 1:1 – 14 Нидеррайтер (Койву, Паризе), 1:2 – 34 Паризе (Койву), 1:3 – 59 Гранлунд (Койву)