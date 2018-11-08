«Кременчук» вырвал победу у «Днепра», уступая в две шайбы в матче лидеров УХЛ

Хет-трик в этом матче оформил Николай Киселёв

В Кременчуге состоялся матч 16-го тура регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги между «Кременчуком» и «Днепром».

Накануне встречи херсонцы отставали на 3 очка от "горожан", однако имели на одну игру меньше, сообщает официальный сайт лиги.

На перерыв после первого периода команды ушли, имея на табло 2:2 – «Кременчук» и «Днепр» забрасывали по очереди, отличились Николай Киселёв (дважды), Андрей Жвачкин и Николай Коляда, реализовавший большинство.

Во втором периоде «Днепр» смог дважды воспользоваться ошибками защитников "горожан", и увеличить отрыв в счёте до двух шайб. Сначала Даниил Дуюн отметился дебютной шайбой в национальном первенстве, а затем Алексей Янишевский реализовал численное преимущество.

Однако в середине третьей двадцатиминутки «Кременчук» вернулся в игру, сравняв счёт – к 54-й минуте Николай Киселёв оформил хет-трик, а четвёртую шайбу в ворота Олега Петрова отправил Алексей Зайцев.

История официальных встреч команд насчитывала 3 завершившихся встречи, две из которых окончились вничью в основное время. Не исключением стал и сегодняшняя игра, перешедшая в овертайм при счёте 4:4.

Победной шайбой отличилась третья тройка "горожан", на счету которой все результативные действия сегодняшнего матча. Даниил Фурса вышел 1 на 1 с голкипером, и мощным щелчком отправил игровой снаряд в дальний угол.

5:4, «Кременчук» вновь переигрывает «Днепр» и укрепляется на первой позиции в турнирной таблице.

Следующий матч регулярного чемпионата состоится 10 ноября в Дружковке, где «Донбасс» сыграет с МХК «Динамо».

«Кременчук» - «Днепр» 5:4 (2:2; 0:2; 2:0; 1:0)

Шайбы: 1:0 Киселёв (Зайцев), 02:24. 1:1 Жвачкин (Золотухин), 09:11. 2:1 Киселёв (Фурса, Зайцев), 12:25. 2:2 Коляда (Бондаренко, Янишевский - больш.), 18:24. 2:3 Дуюн (Брага), 28:22. 2:4 Янишевский (Коляда, Декало - больш.), 37:38. 3:4 Киселёв (Зайцев, Грицких), 53:09. 4:4 Зайцев (Киселёв, Фурса), 56:07. 5:4 Фурса (Зайцев, Киселёв), 63:55.