Ванкувер уступил по буллитам Детройту, Рейнджерс сломили Монреаль в НХЛ

"Вегас" потерпел поражение от "Торонто".

Состоялись очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ. О их результатах сообщает официальный сайт соревнований. Торонто – Вегас – 3:1 (1:0, 1:1, 1:0) Шайбы: 1:0 – 5 Браун, 2:0 – 20 Марнер (Хайман, Таварес), 2:1 – 31 Икин (Меррилл, Теодор),3:1 – 59 Кадри (Марло, Браун) Рейнджерс – Монреаль – 5:3 (1:1, 1:2, 3:0) Шайбы: 0:1 – 1 Татар (Петри, Джорди Бенн), 1:1 – 15 Крайдер (Хэйс), 1:2 – 24 Татар (Галлахер, Дано), 1:3 – 26 Доми (Петри, Галлахер), 2:3 – 37 Деанджело (Веси, Хэйс), 3:3 – 48 Бучневич (Хэйс, Стаал), 4:3 – 57 Пионк (Зибанежад, Крайдер), 5:3 – 58 Зибанежад (Шей, Наместников) Коламбус – Даллас – 4:1 (1:0, 2:0, 1:1) Шайбы: 1:0 – 19 Дюклер (Дженнер, Веренски), 2:0 – 31 Нутиваара (Савар, Панарин), 3:0 – 37 Фолиньо (Веннберг), 3:1 – 43 Бенн (Хейсканен, Клингберг), 4:1 – 58 Мюррей (Дубински, Джонс) Оттава – Нью-Джерси – 7:3 (2:2, 3:0, 2:1) Шайбы: 0:1 – 3 Холл (Грин, Хишир), 0:2 – 11 Палмиери (Хишир, Лавджой), 1:2 – 12 Шабо (Тирни, Райан), 2:2 – 12 Стоун (Дзингел, Дюшен), 3:2 – 22 Уайт (Пол, Стоун), 4:2 – 27 Стоун (Шабо, Дюшен), 5:2 – 37 Уайт (Шабо, Стоун), 6:2 – 50 Дзингел (Стоун), 6:3 – 54 Зэйджак (Ватанен, Колман), 7:3 – 58 Пяярви-Свенссон (Дюшен, Тирни) Детройт – Ванкувер – 3:2 Б (0:1, 1:1, 1:0, 0:0) Шайбы: 0:1 – 13 Петтерссон (Голдобин, Эрикссон), 0:2 – 31 Хаттон (Годетт, Гадбрэнсон), 1:2 – 33 Абделькадер, 2:2 – 41 Нюквист (де ла Роз) Тампа-Бэй – Эдмонтон – 5:2 (2:0, 2:1, 1:1) Шайбы: 1:0 – 4 Стэмкос (Кучеров), 2:0 – 19 Пойнт (Джонсон, Гурде), 2:1 – 32 Строум (Клефбом), 3:1 – 33 Гурде (Пойнт, Макдона), 4:1 – 38 Кучеров (Коберн, Стэмкос), 4:2 – 40 Драйзайтль (Нюджент-Хопкинс, Рэтти), 5:2 – 48 Кучеров (Стэмкос, Миллер) Сент-Луис – Каролина – 4:1 (3:1, 0:0, 1:0) Шайбы: 1:0 – 11 О′Райлли (Пьетранжело, Тарасенко), 2:0 – 14 Фаббри (Томас, Перрон), 2:1 – 19 Слэвин (Валльмарк, Уильямс), 3:1 – 19 О′Райлли (Тарасенко, Бозак), 4:1 – 56 О′Райлли (Бозак, Стеен) Лос-Анджелес – Анахайм 4:1 (2:0, 1:1, 1:0) Шайбы: 1:0 – 6 Браун (Картер, Ковальчук), 2:0 – 13 Клиффорд (Льюис, Мартинес), 3:0 – 24 Ковальчук (Кэмпбелл, Тоффоли), 3:1 – 33 Кеслер (Монтур, Петтерссон), 4:1 – 57 Тоффоли (Ковальчук, Мартинес) Сан-Хосе – Миннесота 4:3 (1:0, 2:1, 1:2) Шайбы: 1:0 – 4 Серенсен (Райан, Бернс), 2:0 – 25 Торнтон (Гудроу, Серенсен), 2:1 – 32 Паризе (Койву, Нидеррайтер), 3:1 – 37 Суомела (Диллон, Серенсен), 3:2 – 41 Сперджен, 3:3 – 43 Дамба (Сутер, Койву), 4:3 – 47 Гудроу (Бернс)

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