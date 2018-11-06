Украинская хоккейная лига начала продажу хоккейных свитеров
16:50, 06 ноября 2018Хоккей
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Каждый свитер можно персонализировать, и нанести собственную фамилию и любимый номер.
УХЛ начала продавать свитера с символикой клубов лиги / uhl.ua
В фан-шопе УХЛ появились в продаже хоккейные свитера команд-участниц УХЛ, а также уникальные джерси с логотипом Украинской хоккейной лиги.
Каждый свитер можно персонализировать, и нанести собственную фамилию и любимый номер, сообщается на официальном сайте лиги.
"Такой индивидуальный и оригинальный подарок подойдёт для любого праздника и повода, а счастливый номер будет приносить удачу болельщикам и их командам", - отмечается в релизе УХЛ.
Стоимость джерси составляет 1350 грн (размеры 36-42) и 1500 грн (размеры 44-54). Срок изготовления хоккейного свитера составляет 4-5 рабочих дней.
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