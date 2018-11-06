Питтсбург потерпел четвертое поражение подряд в регулярном чемпионате НХЛ

Пингвинз проиграли Нью-Джерси Девилз со счетом 1:5.

В ночь на вторник в Национальной хоккейной лиге состоялись пять матчей, в одном из которых Питтсбург Пингвинз уступили Нью-Джерси Дэвилз, потерпев таким образом четвертое поражение подряд в регулярном чемпионате лиги.

Матч завершился со счетом 1:5, сообщает официальный сайт лиги.

Брайан Бойл оформил первый хет-трик в карьере в день акции, когда хоккей боролся с раком. В прошлом году форварду "Девилз" диагностировали хроническую миелоидную лейкемию, а 24 октября этого года он сказал, что болезнь находится в полной ремиссии.

"Мне нравятся такие вечера, очень, - сказал Бойл. - Иногда во время борьбы с болезнью ты чувствуешь себя одиноко. Я помню, как себя чувствовал, и это было не очень здорово. Самое неприятное, что люди тебя жалеют. Они не знают, что сказать. А хочется, чтобы окружающим было комфортно в твоем обществе".

Бойл забил три гола подряд, превратив счет 1:1 в 4:1, и помог "Девилз" (6-5-1) прервать серию из трех поражений. Вратарь "Нью-Джерси" Кит Кинкэйд сделал 35 сэйвов.

"Питтсбург" (6-4-3) потерпел четвертое поражение подряд. Этот отрезок "Пингвинз" проиграли с общим счетом 6:18. Вратарь Мэтт Мюррей пропустил четыре шайбы с 27 бросков и был заменен после двух периодов на Кейси Десмита, который сделал 11 сэйвов и пропустил одну шайбу.

"Конечно, мы обеспокоены, - сказал тренер "Питтсбурга" Майк Салливан. - Нам не хочется проигрывать четыре раза подряд. Сейчас еще начало сезона, поэтому весь процесс важнее результата".

Единственный гол "Пингвинз" забил Джейми Олексиак.

НХЛ. Регулярный чемпионат.

06 ноября.

Бостон – Даллас – 2:1 (1:1, 0:0, 0:0)

Шайбы: 0:1 – 3 Факса (Хейсканен),1:1 – 5 Пастрняк (Дебраск, Бержерон), 2:1 – 64 Маршанд (Крюг, Крейчи)

Айлендерс – Монреаль – 3:4 (3:1, 0:1, 0:1)

Шайбы: 1:0 – 4 Сизикас (Джонстон, Пелек), 1:1 – 5 Друэн (Джулсен, Доми), 2:1 – 7 Филппула (Комаров), 3:1 – 14 Сизикас (Клаттербак), 3:2 – 35 Доми (Армия, Друэн), 3:3 – 47 Лехконен (Котканиеми, Джулсен)

Питтсбург – Нью-Джерси – 1:5 (1:2, 0:2, 0:1)

Шайбы: 0:1 – 2 Бутчер (Деа, Андерсон), 1:1 – 9 Олексяк (Генцел, Мяяття), 1:2 – 12 Бойл (Деа, Лавджой), 1:3 – 27 Бойл (Бутчер, Палмиери), 1:4 – 39 Бойл (Бутчер, Холл), 1:5 – 40 Зэйджак (Юханссон, Сиверсон)

Вашингтон – Эдмонтон – 4:2 (2:1, 2:1, 0:0)

Шайбы: 1:0 – 2 Врана (Бойд, Смит-Пелли), 2:0 – 5 Смит-Пелли (Бойд), 2:1 – 10 Макдэвид (Нюджент-Хопкинс, Клефбом), 3:1 – 28 Оши (Карлсон, Бэкстрем), 3:2 – 30 Драйзайтль (Нюджент-Хопкинс, Ларссон), 4:2 – 33 Овечкин (Кузнецов, Карлсон)

Аризона – Филадельфия – 2:5 (0:2, 1:1, 1:2)

Шайбы: 0:1 – 12 Жиру (Гостисбеер, Кутюрье), 0:2 – 19 Гостисбеер (Конекны, Жиру), 1:2 – 21 Гальченюк (Экман-Ларссон, Келлер), 1:3 – 37 Кутюрье, 1:4 – 46 Жиру (Симмондс), 2:4 – 54 Грабнер (Коннотон, Паник), 2:5 – 58 Линдблум (Ворачек, Патрик)