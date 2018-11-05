Рейнджерс победил Баффало, Анахайм одолел Коламбус в НХЛ

"Тампа-Бэй" в овертайме выиграла у "Оттавы".

Накануне состоялись очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ. О их результатах сообщает официальный сайт соревнований. Оттава – Тампа-Бэй – 3:4 ОТ (2:0, 0:1, 1:2, 0:1) Шайбы: 1:0 – 4 Райан (Шабо, Стоун), 2:0 – 14 Лажойе (Бедкер, Дзингел), 2:1 – 20 Пакетт (Эрни, Макдона), 2:2 – 43 Жозеф (Строльман, Чирелли), 3:2 – 55 Сиси (Стоун, Тирни), 3:3 – 59 Пойнт (Макдона, Джонсон), 3:4 – 60 Гурде (Макдона, Пойнт) Рейнджерс – Баффало – 3:1 (0:0, 2:0, 1:1) Шайбы: 1:0 – 20 Пионк (Зибанежад, Наместников), 2:0 – 21 Веси (Хауден, Фаст), 2:1 – 46 Шири, 3:1 – 58 Веси (Шей) Анахайм – Коламбус – 3:2 ОТ (0:0, 2:1, 0:1, 1:0) Шайбы: 0:1 – 23 Дюбуа (Джонс, Дженнер), 1:1 – 29 Фаулер (Монтур, Ракелль), 2:1 – 38 Фаулер (Шервуд, Лундстрем), 2:2 – 59 Дюбуа (Дубински, Джонс), 3:2 – 60 Фаулер (Сильверберг, Хенрик)

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