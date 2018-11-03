Кременчуг обыграл Донбасс в чемпионате УХЛ, Белый Барс одолел Динамо

Состоялись два матча регулярного первенства.

В субботу состоялись два матча регулярного чемпионата УХЛ.

Хоккейный клуб «Кременчуг» обыграл «Донбасс», а "Белый Барс" добыл волевую победу над МХК "Динамо".

Во встрече серебряного призера и чемпиона прошлого сезона счет в поединке на 14-й минуте открыл Владимир Чердак - 1:0 в пользу "Донбасса", однако уже к концу первого периода "Кременчуг" не просто отыгрался, но и повел в счете. Голами отметились Богдан Полищук и Даниил Фурса. Окончательный счет на табло установил Вадим Хришпенц, который забросил третью шайбу в ворота Богдана Дьяченко. Победа - 3:1 - стала второй для «Кременчуга» над «Донбассом» в текущем сезоне.

«Кременчуг» — «Донбасс» 3:1 (2:1, 1:0, 0:0).

Шайбы: 0:1 Чердак (Лялька, Коренчук), 13:44; 1:1 Полищук, 16:12; 2:1 Фурса (Цыпнятов, Киселев), 17:20; 3:1 Хришпенц (Красильников), 22:49.

В Белой Церкви в матче с "Белым Барсом" динамовцы Харькова сходу начали прессинговать противника и уже спустя четыре минуты после начала встречи это дало свои плоды – харьковчане дважды прошили Кирилла Кучера, завладев, казалось бы, достаточно комфортным преимуществом. Но «Белому Барсу» такие расклады оказались не по душе, и буквально за 3 минуты хозяева встречи не просто совершили камбек, но ещё и вышли вперёд, таким образом обеспечив себе победу уже в первом периоде.

Второй и третий периоды закончились без заброшенных шайб. Итог - 3:2 в пользу белоцерковцев.

«Белый Барс» – МХК «Динамо» 3:2 (3:2, 0:0, 0:0)

Шайбы: 0:1 Гончаров (Максименко - больш.), 3:51; 0:2 Ромащенко (Олейник, Дегтярёв), 8:31; 1:2 Арабов (Таран, Тимченко - больш.), 9:11; 2:2 Бородай, 9:27; 3:2 Арабов (Тименко, Печерских), 10:40.