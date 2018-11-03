Ванкувер в сверхрезультативном матче обыграл Колорадо в чемпионате НХЛ

"Аризона" одолела "Каролину".

Накануне состоялись два поединка регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. О их результатах сообщает официальный сайт соревнований. «Аризона Койотс» – «Каролина Харрикейнз» – 4:3 ОТ (3:0, 0:1, 0:2, 1:0) Шайбы: 1:0 Ричардсон (Голигоски), 13:07, ГМ, 2:0 Перлини (Экман-Ларссон, Голигоски), 15:57, ГБ, 3:0 Казинс (Голигоски, Строум), 16:52, 3:1 Мартинук (Валльмарк, Фолк), 30:34, 3:2 Свечников (ван Римсдайк, Слэвин), 53:42, 3:3 Дж.Стаал (Уильямс, Макгинн), 54:22, 4:3 Грабнер (Келлер), 61:17. Вратари: Раанта – Мразек «Ванкувер Кэнакс» – «Колорадо Эвеланш» – 7:6 ОТ (1:0, 3:4, 2:2, 1:0) Шайбы: 1:0 Босер (Петтерссон), 00:58, 1:1 Дрис (Уилсон, Керфут), 21:38, 2:1 Босер (Голдобин, Петтерссон), 25:18, 2:2 Коул (Рантанен, Маккиннон), 26:08, 3:2 Эрикссон (Гонс, Гадбрэнсон), 28:47, 3:3 Маккиннон (Бэрри, Рантанен), 30:32, 3:4 Керфут (Уилсон, Жирар), 32:36, 4:4 Петтерссон (Стечер, Руссель), 37:33, 4:5 Задоров (Бурк), 41:30, 5:5 Гранлунд (Хаттон, Голдобин), 50:02, ГБ, 5:6 Маккиннон (Рантанен, Ландескуг), 58:23, ГБ, 6:6 Петтерссон (Босер, Хорват), 59:24, ГБ, 7:6 Пулио (Босер, Петтерссон), 64:38, ГБ. Вратари: Маркстрем – Грубауэр «Виннипег» – «Флорида» 2:4 (2:1, 0:2, 0:1) Шайбы: 1:0 – Элерс (Уилер) – 08:53, 1:1 – Дадонов (Яндл, Трочек – бол.) – 14:29, 2:1 – Лайне (Уилер, Бафлин – бол.) – 17:16, 2:2 – Хоффман (Матесон, Бьюгстад – бол.) – 24:59, 2:3 – Яндл (Юбердо, Дадонов – бол.) – 39:34, 2:4 – Ватрано (Юбердо) – 52:15. Вратари: Хеллебайк – Луонго.

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