Калгари обыграл Колорадо, Монреаль на последней минуте сломил Вашингтон в НХЛ

"Рейнджерс" по буллитам выиграли у "Анахайма".

Накануне состоялись очередные матчи регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. О их результатах сообщает официальный сайт соревнований. Айлендерс – Питтсбург – 3:2 Б (0:1, 1:0, 1:1, 1:0) Шайбы: 0:1 – 6 Симон (Генцел, Мяяття), 1:1 – 34 Бэйли (Сизикас), 2:1 – 50 Ли (Хики, Нелсон), 2:2 – 52 Малкин (Кессел, Летанг) Торонто – Даллас – 1:2 (0:0, 0:1, 1:1) Шайбы: 0:1 – 31 Бенн (Сегин, Клингберг), 0:2 – 44 Шор (Янмарк-Нюлен, Сегин), 1:2 – 56 Марло (Райлли, Таварес) Тампа-Бэй – Нэшвилл – 1:4 (0:2, 1:0, 0:2) Шайбы: 0:1 – 6 Террис (Йернкрук, Экхольм), 0:2 – 19 Йоси (Эллис, Джохансен), 1:2 – 34 Куку (Чирелли, Киллорн), 1:3 – 56 Йернкрук (Джохансен), 1:4 – 57 Саломяки (Террис, Хартман) Монреаль – Вашингтон – 6:4 (1:1, 2:3, 3:0) Шайбы: 1:0 – 2 Котканиеми (Армия), 1:1 – 6 Эллер (Стивенсон, Нисканен), 2:1 – 20 Галлахер (Татар), 3:1 – 23 Галлахер (Дано, Татар), 3:2 – 26 Овечкин (Врана, Кузнецов), 3:3 – 27 Эллер (Коннолли), 3:4 – 32 Овечкин (Нисканен, Орлов), 4:4 – 56 Котканиеми (Мете, Лехконен), 5:4 – 59 Армия (Дано), 6:4 – 59 Доми (Райлли) Детройт – Нью-Джерси – 4:3 (1:0, 0:1, 3:2) Шайбы: 1:0 – 7 Фрк (Ларкин, Грин), 1:1 – 34 Колман (Зэйджак, Юханссон), 1:2 – 43 Ватанен (Зэйджак, Хишир), 2:2 – 44 Расмуссен (Нюквист, Чоловски), 3:2 – 52 Абделькадер (Гленденинг), 4:2 – 59 Дэйли (Ларкин), 4:3 – 59 Юханссон (Хишир, Холл) Оттава – Баффало – 4:2 (1:0, 2:0, 1:2) Шайбы: 1:0 – 6 Дзингел (Уайдман, Бедкер), 2:0 – 21 Демело (Дюшен, Шабо), 3:0 – 34 Уайт (Шабо, Стоун), 3:1 – 40 Поминвилл (Сканделла, Айкел), 3:2 – 43 Скиннер (Айкел, Ристолайнен), 4:2 – 59 Райан (Демело, Стоун) Сент-Луис – Вегас – 5:3 (1:1, 3:1, 1:1) Шайбы: 1:0 – 2 Сундквист (Фаббри, Томас), 1:1 – 6 Бельмар, 2:1 – 23 Тарасенко (Марун, Бозак), 2:2 – 23 Хаула (Так, Теодор), 3:2 – 26 Сундквист (Томас), 4:2 – 34 Парайко (Сэнфорд, О′Райлли), 4:3 – 48 Так (Карлссон, Маршессо), 5:3 – 51 Бозак (Эдмундсон) Эдмонтон – Чикаго – 4:0 (0:0, 2:0, 2:0) Шайбы: 1:0 – 20 Каджула (Макдэвид, Нюджент-Хопкинс), 2:0 – 39 Гаррисон (Ридер), 3:0 – 46 Каджула (Хайра, Беннинг), 4:0 – 50 Чейссон (Драйзайтль, Ридер) Калгари – Колорадо – 6:5 (0:0, 1:4, 5:1) Шайбы: 0:1 – 23 Каменев, 0:2 – 25 Дрис (Керфут, Бэрри), 1:2 – 26 Баклунд (Джиордано, Ткачак), 1:3 – 31 Уилсон (Коул, Дрис), 1:4 – 36 Седерберг (Бурк), 2:4 – 40 Линдхольм (Монахан, Джиордано), 3:4 – 45 Монахан (Райан, Хэнифин), 4:4 – 50 Нил (Вялимяки, Годро), 5:4 – 53 Джиордано (Ткачак, Баклунд), 6:4 – 54 Фролик (Броди, Ткачак), 6:5 – 58 Ландескуг (Керфут, Уилсон) Анахайм – Рейнджерс – 2:3 Б (0:0, 1:2, 1:0, 0:0) Шайбы: 0:1 – 21 Хэйс (Хитил, Хауден), 1:1 – 32 Сильверберг (Гецлаф, Ракелль), 1:2 – 34 Хауден (Стаал, Веси), 2:2 – 59 Ракелль (Фаулер, Гецлаф) Сан-Хосе – Коламбус – 1:4 (1:1, 0:2, 0:1) Шайбы: 1:0 – 11 Лабанк (Влэшик, Кутюр), 1:1 – 16 Дюклер (Веннберг, Мюррей), 1:2 – 29 Джонс (Седлак, Дюклер), 1:3 – 38 Фолиньо (Нутиваара), 1:4 – 58 Андерсон Лос-Анджелес – Филадельфия – 2:5 (0:1, 2:2, 0:2) Шайбы: 0:1 – 17 Проворов (Уил, Уис), 1:1 – 30 Картер (Ковальчук, Копитар), 1:2 – 30 Симмондс (Патрик, Линдблум), 1:3 – 34 Линдблум (Патрик, Ворачек), 2:3 – 38 Ковальчук (Тоффоли, Картер), 2:4 – 54 Жиру (Кутюрье), 2:5 – 56 Хегг (Эллиотт)

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