Кременчуг обыграл Белый Барс и вернулся на первое место в УХЛ

Поединок в Белой Церкви завершился со счетом 1:3.

ХК «Кременчуг» добыл непростую гостевую победу над белоцерковским «Белым Барсом» и вернулся на первое место в турнирной таблице УХЛ. Об этом сообщает официальный сайт турнира.

В боевом первом периоде «Барсы», пропустив первыми, отыгрались уже через минуту. На перерыв соперники ушли с ничейным результатом.

А вот во втором и третьем периодах «Кременчуг» додавил соперника, забросив по шайбе в каждом из игровых отрезков.

Нападающий «горожан» Иван Савченко в этой игре отметился дублем, а другой форвард гостей Алексей Ворона набрал сразу три очка, поучаствовав в каждой из голевых атак «Кременчуга».

Уже в субботу кременчужане на своем льду сыграют с донецким «Донбассом», а «Белый Барс» – также дома – померяется силами с харьковским «Динамо».

УХЛ. Регулярный чемпионат.

«Белый Барс» – «Кременчуг» 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)

Шайбы: 0:1 – Савченко (Бельский, Ворона) – 15:53, 1:1 – Арабов (Ружников, Логач) – 16:50, 1:2 – Севрюгин (Гриценко, Ворона – бол. 5 на 3) – 26:50, 1:3 – Савченко (Гриценко, Ворона) – 52:39.

Вратари: Кучер – Бояршинов.