Ванкувер обыграл Чикаго в регулярном чемпионате НХЛ

Состоялся один матч турнира.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялся один матч. "Ванкувер" победил "Чикаго", выдав решающий отрезок в третьем периоде игры. Ванкувер – Чикаго – 4:2 (1:1, 1:1, 2:0) Шайбы: 0:1 – 6 Саад (Анисимов, Куниц), 1:1 – 15 Виртанен, 1:2 – 21 Тэйвс (Джонсон, Густафссон), 2:2 – 32 Виртанен (Гадбрэнсон, Гранлунд), 3:2 – 49 Гонс, 4:2 – 56 Руссель (Бьега, Гонс).

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