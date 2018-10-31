Херсонский Днепр обыграл Донбасс в центральном матче тура УХЛ, Динамо выиграло у Волков

Состоялись два поединка 14-го тура.

В среду состоялись два матча Украинской хоккейной лиги. В центральном матче 14-го тура в Херсоне местный "Днепр" переиграл чемпиона страны "Донбасс", а МХК «Динамо» в напряжённом поединке дома в Харькове обыграл «Ледяных Волков».

Матч в Херсоне выдался напряжённым и зрелищным, как и полагается противостоянию лидеров, сообщает официальный сайт УХЛ. Видно, что обе команды были готовы до последнего биться на каждом сантиметре площадки и на характере отвоёвывать свои три очка.

Стоит отметить игру обоих вратарей, которые надёжно обороняли свои ворота и уверенно спасали свои команды от пропущенных шайб. Именно поэтому вплоть до 34-й минуты встречи на табло держались нули. Счёт был открыт только на экваторе поединка, когда капитан «Днепра» Николай Коляда прямо-таки "затолкал" шайбу в ворота Богдана Дьяченко, не оставив тому шанса на спасение.

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Третья двадцатиминутка стала самым результативным отрезком встречи – херсонцам удалось ещё дважды прошить Богдана Дьяченко и завладеть комфортным отрывом в счёте, благодаря точным броскам Александра Найденова и Романа Мацейко. А команда Сергея Витера, в свою очередь, начала отвечать голами только под конец матча – дважды Олега Петрова прошил Александр Костиков. Но этого не хватило «Донбассу», чтобы сравнять счёт и перевести игру в овертайм.

Таким образом «Днепр» в третий раз в сезоне обыгрывает действующего чемпиона Украины и по крайней мере до завтра занимает первое место в турнирной таблице с 36 набранными очками.

«Днепр» – «Донбасс» 3:2 (0:0, 1:0, 2:2)

Шайбы: 1:0 Коляда (Янишевский, Макарицкий), 34:33; 2:0 Найдёнов (Макарицкий), 47:39; 3:0 Мацейко (Найдёнов), 51:33; 1:3 Костиков (Лялька, Захаров), 53:26; 2:3 Костиков (Кирющенков, Луговой - шест.полевой), 59:47.

В Харькове активнее игру начали "динамовцы", однако счёт открыли «Ледяные Волки»: в концовке первого периода пятую шайбу в сезоне забросил Николай Дворник.

Уже на 24-й минуте счёт на табло стал равным после точного броска Дмитрия Халина, которому ассистировал Иван Шматько. Тот же Халин вывел МХК «Динамо» вперёд в начале третьего периода. Несмотря на массированный навал на ворота Тимура Мамедова в конце матча, «Ледяные Волки» впервые в сезоне уступили МХК «Динамо» в основное время.

Таким образом, МХК «Динамо» увеличил отрыв от ближайшего преследователя в лице «Белого Барса» до 4 очков.

МХК «Динамо» - «Ледяные Волки» 2:1 (0:1; 1:0; 1:0)

Шайбы: 0:1 Н. Дворник (Бурнатов, Микульчик), 17:05. 1:1 Халин (Шматько), 24:44. 2:1 Халин, 45:25.