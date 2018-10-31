Вегас уступил Нэшвиллу, Рейнджерс обыграл по буллитам Сан-Хосе в НХЛ

Состоялись матчи регулярного чемпионата.

Сегодня состоялись очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ, сообщает официальный сайт соревнований. Баффало – Калгари – 1:2 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 0:1) Шайбы: 1:0 – 16 Айкел (Поминвилл), 1:1 – 59 Ткачак (Монахан, Линдхольм), 1:2 – 62 Годро (Монахан, Джиордано) Питтсбург – Айлендерс – 3:6 (2:2, 0:3, 1:1) Шайбы: 0:1 – 10 Лэдд (Пулок, Филппула), 0:2 – 12 Нелсон (Мартин, Бэйли), 1:2 – 14 Симон (Думулин, Кросби), 2:2 – 17 Кросби (Олексяк), 2:3 – 29 Мартин (Сизикас), 2:4 – 31 Эберле (Ледди, Барзэл), 2:5 – 33 Эберле (Барзэл, Пелек), 3:5 – 41 Малкин (Олексяк, Кессел), 3:6 – 49 Кюнхакль (Пулок, Ледди) Каролина – Бостон – 2:3 (1:0, 1:2, 0:1) Шайбы: 1:0 – 17 Ферланд (Зыков, Ахо), 1:1 – 32 Пастрняк (Бержерон, Крюг), 2:1 – 38 Хэмилтон (Дж.Стаал), 2:2 – 39 Маршанд (Бержерон), 2:3 – 45 Маршанд (Бержерон) Коламбус – Детройт – 3:5 (0:3, 0:0, 3:2) Шайбы: 0:1 – 1 Расмуссен (Нюквист, Ванек), 0:2 – 9 Ларкин (Хелм), 0:3 – 13 Манта (Крунвалль, Ларкин), 1:3 – 42 Андерсон (Мюррей, Хянникяйнен), 2:3 – 49 Нутиваара (Хянникяйнен), 3:3 – 51 Дюбуа, 3:4 – 56 Бертуцци (Грин, Чоловски), 3:5 – 59 Ларкин Монреаль – Даллас – 1:4 (0:0, 0:2, 1:2) Шайбы: 0:1 – 21 Линделль (Шор), 0:2 – 27 Хейсканен (Линделль, Шор), 1:2 – 42 Галлахер (Татар), 1:3 – 49 Шор (Факса), 1:4 – 57 Радулов (Бенн) Тампа-Бэй – Нью-Джерси – 8:3 (2:2, 3:1, 3:0) Шайбы: 0:1 – 1 Вуд (Мюллер, Ватанен), 0:2 – 5 Зэйджак (Вуд), 1:2 – 7 Коберн (Гурде, Пойнт), 2:2 – 13 Коберн (Эрни, Пакетт), 3:2 – 20 Пойнт (Джонсон, Гурде), 4:2 – 26 Кучеров (Стэмкос, Макдона), 5:2 – 28 Стэмкос (Пойнт, Кучеров), 5:3 – 36 Палмиери (Бутчер, Холл), 6:3 – 43 Джонсон (Макдона, Пойнт), 7:3 – 45 Макдона (Гурде, Пойнт), 8:3 – 45 Кучеров (Стэмкос, Миллер) Нэшвилл – Вегас – 4:1 (0:1, 2:0, 2:0) Шайбы: 0:1 – 17 Смит (Теодор, Маршессо), 1:1 – 31 Хартман (Йоси, Фиала), 2:1 – 32 Хартман (Суббан, Фиала), 3:1 – 46 Йернкрук (Смит, Террис), 4:1 – 57 Арвидссон (Йоси) Эдмонтон – Миннесота – 3:4 (1:1, 2:2, 0:1) Шайбы: 1:0 – 8 Драйзайтль (Клефбом, Нюджент-Хопкинс), 1:1 – 14 Паризе (Нидеррайтер, Дамба), 2:1 – 24 Макдэвид (Рассел), 2:2 – 32 Сперджен (Нидеррайтер, Э.Стаал), 3:2 – 33 Чейссон (Драйзайтль, Беннинг), 3:3 – 38 Э.Стаал (Гранлунд, Сутер), 3:4 – 54 Гранлунд (Сутер, Э.Стаал) Аризона – Оттава – 5:1 (3:0, 1:1, 1:0) Шайбы: 1:0 – 4 Гальченюк, 2:0 – 6 Ричардсон (Казинс, Грабнер), 3:0 – 15 Степан (Голигоски), 3:1 – 28 Форментон (Тирни, Уайдман), 4:1 – 28 Паник, 5:1 – 50 Экман-Ларссон (Гальченюк, Келлер) Анахайм – Филадельфия – 2:3 (0:1, 1:1, 1:1) Шайбы: 0:1 – 3 Кутюрье (Гостисбеер, Жиру), 1:1 – 21 Оберг (Линдхольм, Ракелль), 1:2 – 28 Проворов (Патрик, Жиру), 2:2 – 57 Оберг (Гецлаф, Фаулер), 2:3 – 58 Патрик (Хегг, Линдблум) Сан-Хосе – Рейнджерс – 3:4 Б (1:1, 0:0, 2:2, 0:0) Шайбы: 1:0 – 3 Бернс (Карлссон, Серенсен), 1:1 – 4 Зукарелло-Асен (Шаттенкирк), 1:2 – 41 Крайдер (Шей, Хэйс), 2:2 – 48 Майер (Бернс), 2:3 – 50 Крайдер (Зибанежад, Зукарелло-Асен), 3:3 – 59 Гертл (Майер, Кутюр)

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